Okan Buruk: Çok seviyoruz

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Buruk şunları söyledi:

"En başa oyuncularımızı koymak gerekiyor. Çok iyi hazırlandılar ve çok motivelerdi. Bugün başlayan oyuncular mükemmel oynadılar, sonradan oyuna girenler de çok iyi oynadılar. Rakibimizin özellikle uzun toplarını karşıladık, baskıya karşılık verdik. Maç genelinde üstün olan taraftık, kazanmaya yakın olan taraftık. Taraftara da teşekkür ediyorum, onlar bizi bu tür maçlara hazırlayan unsur. Bugün Florya'da onların enerjisini görmek çok önemliydi. Onlar mutlu olmak istiyorlar, biz de onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Taraftarlara bu galibiyeti hediye ediyoruz ama bir yandan da dört gün sonra maçımız var. Bu maçın havasından çıkıp bir sonraki maça bakmamız gerekiyor. 7. üst üste galibiyete ulaştık, bu önemli. Bunu korumak ve devam ettirmek için aynı ciddiyetle Hatayspor maçına hazırlanacağız.

Ligin başından beri benzer şeyleri söyledik. Yeni bir takımız, adaptasyon süreci, geç gelenler, bazı yaşı ilerlemiş oyuncular... Onların bu yola girmesi performans olarak kolay olmuyor. Milli ara öncesi çok iyi performans verdik. Sonrasında oyuncuların gelişi gidişi... Hep bir süreye ihtiyaç oldu, biz bu süreleri hep kazanarak geçtik ve bu çok önemli. Bugün de kazandık, yolumuza devam ediyoruz. İşimizi seviyoruz, Galatasaray'ı seviyoruz. Oyuncularım Galatasaray'ı seviyorlar ve buraya değer veriyorlar. Takım olma yolunda iyi bir şekilde ilerliyoruz ve bu bizi inanıyorum ki şampiyonluğa da götürecek.

Icardi bizim için çok önemli bir oyuncu. Dünya Kupası öncesi ağzımızda müthiş bir tat bıraktı oyunuyla. Biz oynaması için bu maçı hedef seçmiştik. O 11'de başlamak istiyordu ama çok fazla riske etmeden oyunun devamında düşündük. O da iyi bir hikaye yazdı bugün. Bizim için sevindirici bir performans. Onun kalitesi bizi de taraftarı da sevindiriyor. Bu kadar kaliteli oyuncuların ligde bizimle olması da Türk futbolu adına sevindirici."