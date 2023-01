Okan Buruk'un zaferi Jorge Jesus'un iflası

SEDAT KAYA / YENİÇAĞ

Futbolcuların değerine ve yeteneklerine bakınca kayıt üzerinde denk kuvvetlerin maçıydı.

Fenerbahçe her zaman ki gibi, Galatasaray ise sürpriz bir kadroyla sahadaydı.

Teknik Direktör Okan Buruk, Kadıköy’e bir puan önde gelmenin avantajıyla daha savunma ağırlıklı bir sistemi tercih etmişti.

“Kazanamazsam, kaybetmemeyim” anlayışıyla Gomis gibi önemli bir silahı bile yedekte bırakmıştı.

Durum böyle olunca, taraflı tarafsız herkes Fenerbahçe’nin daha baskılı oynayacağını umuyordu.

Ama aksi oldu.

JORGE JESUS’UN TAKTİĞİ İFLAS ETTİ

Okan Buruk, Fenerbahçe’nin bu sezon çizgi savunmayla yaptığı ofsayt taktiğini iyi alaniz etmiş olacak ki, bu riski iyi degerlendirdi.

Orta sahada kapılan toplarla hücuma çok hızlı çıkan Galatasaray, Fenerbahçe’nin o meşhur çizgi savunmanın arkasına kolay sızdı.

Özellikle Kerem ve Barış Alper, tehlike üstüne tehlike yarattılar.

O ataklardan birinde de 32. dakikada Oliveira ile de golü buldular.

Düşünebiliyor musunuz, ilk 45 dakikada Galatasaray’ın bulduğu pozisyon sayısı 13.

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus maç öncesi, “Galatasaray’ın etkili isimleri var. Bu tarz oyunculara boşluk verirsek etkili olurlar” demişti.

Sanıyorum bunu futbolcularına söylemeyi unutmuş.

Çünkü Galatasaray öyle boşluklar buldu, öyle etkili oldu ki, ilk 45’te daha fazla gol atabilirdi.

F.BAHÇE SAVUNMASI EVLERE ŞENLİK

Derbilerde yenik duruma düşen takımın işi zordur.

Çünkü golü bulmak için riske girmek zorundadır.

Fenerbahçe doğal olarak ikinci yarıya daha baskılı başladı.

Jesus her türlü riski alarak Valencia, Lincoln ve İrfan Can’ı oyuna sokup, golü daha çok düşünmeye başladı.

Ancak, bu Galatasaray gibi bir rakibe karşı büyük bir riskti.

Fenerbahçe’nin her top kaybında Galatasaray forveti çok rahat pozisyon buluyordu.

Sarı-Kırmızılılar tıpkı ilk yarıdaki gibi Fenerbahçe’nin çizgi savunmasının arkasına kolay sızıyor ve tehlike yaratıyordu.

Fenerbahçe’nin her top kaybında Galatasaray forveti çok rahat

Yine onlardan birinde bu kez 78.dakikada Kerem ikinci golü atmakta zorlu çekmedi.

İlginçtir, Fenerbahçe 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen, savunmasının bu hatalarına bir çözüm üretemedi.

Kaleci Altay önemli kurtarışlar yapsa bile uzatma dakikalarının sonunda İcardi skoru 3-0’e çıkardı.

OKAN BURUK’UN BÜYÜK ZAFERİ

Sonuçta Galatasaray ezeli rakibini 3-0 gibi ezici bir skorla yenerek zirvede puan farkını 4’e yükseltti.

Bu zaferde hiç şüphesiz Okan Buruk’un taktiğinin büyük rolü vardı.

Hafta İçi Fenerbahçe savunmasınının hatalarını futbolcularına iyi anlatmıştı ki, verdiği taktik sahada saat gibi işledi.

Galatasaray galibiyeti daha çok isteyen, daha akıllı oynayan taraftı.

Galibiyeti hak ederek Kadıköy’e lider geldiler, lider döndüler.

Bu zafer bir bakıma Okan Buruk’un Jorge Jesus’u mat etmesiydi.