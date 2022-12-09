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Okan Buruk'un planı bozuldu

Galatasaray, Antalya kampında hazırlıklarına bugünkü antrenmanla devam etti.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 19:50
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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un planı bozuldu

Okan Buruk'un planı bozuldu
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Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, tempolu top sürme ve pas çalışmasıyla antrenmana başladı. 

Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.

Ancak teknik direktör Okan Buruk'un planını sakatlıklar bozdu.

Yunus Akgün ve Mathias Ross'un tedavisine devam edilirken, Milot Rashica, Emre Taşdemir ve Hamza Akman ise takımdan ayrı çalıştı. Okan Buruk'un sakatlıklar nedeniyle istediği şekilde taktik antrenmanı yaptıramadığı belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, yarın Adana Demirspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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