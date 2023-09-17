'Okan hoca her şeyimizle hazırız demişti ama' Galatasaray'da gizli kalan detayı Şansal Büyüka açıkladı.

Büyükler kazanınca “Aslansın, Kaplansın, Kartalsın, Kanaryasın" diye gaz verenlerden biri değilim… Futbolun doğrularını görmeye çalışırım… Böyle bir anlayış bakınca ilk yarıda “iyi", ikinci yarıda “kötü" bir Galatasaray gördüm…

Galatasaray'da tarihinin en kaliteli, en alternatifli kadrosu var… Samsun maçındaki fark, bu kalitenin ve alternatifli kadronun sahaya yansımasıydı…

Galatasaray şimdilik bu kalitesi zirve yapan kadronun, “oyun gücünü" sahaya yansıtamıyor… Okan Hoca “herşeyimizle hazırız" demişti ama ben Galatasaray'ın henüz kadronun ve futbolun hakkını verdiğine inanmıyorum…

Galatasaray’ın rakibi bunaltan sürekli bir baskısı yok… Özellikle ikinci yarıda Galatasaray ne kadar hücum ettiyse, Samsunspor da en az o kadar hücum etti… Belki de daha fazla…

Galatasaray'ın orta alanının bu kadar rahat geçilmesi, Torreira gibi “insan dışı" olağanüstü bir marköre rağmen bu kadar fazla hücum yemesi gerçekten şaşırtıcı…

Bütün bunlara rağmen, bir Anadolu takımının gelip Aslantepe'den puan alması mucize olur…

Futbolda herşey var ama Aslantepe’ye gelecek Anadolu takımlarının maçları için Galatasaray’a gözü kapalı “banko" üç puan yazarım…

Maçta olumlu ya da olumsuz radarıma takılanları yazmak isterim:

1 - Kerem Aktürkoğlu: Hiçbir takım Kerem Aktürkoğlu'nu durdurmadan Galatasaray’ı durduramaz… Çok coşkulu, çok organize, çok hızlı ve çok bitirici… Önceki yıllarda savunma arkasına atılan toplara koşardı… Şimdi oynuyor, oynatıyor, atıyor, attırıyor… En büyük özelliği golleri tek vuruşla yapıyor… "Ayağıma gelen topu düzelteyim, önüme alayım" diye beklemiyor… Her şartta tek vuruş yapıyor… Samsun maçında iki golü de böyle attı… Topun gelişine tek vuruş yapınca rakip kaleci ve savunma hazırlıksız yakalanıyor… Kerem, benim için Türk futbolunun en iyi yerli oyuncusu…

2 - Hakim Ziyech'i Galatasaray forması ile ilk defa izledik… Arkaya bu topları atmaya devam ederse savunmaların belini kırar… Müthiş… Belli oldu, sağ ön Hakim Ziyech'in… Zaten Tete'nin bu görüntüsü ile sağ önde formayı kapma şansı hiç yok… Ziyech olmasa bile Barış Alper, Tete'den gene iyi… Tete antrenmansız olmalı… Bu kadar büyük isim, bu kadar kötü görüntü veremez…

3 - Galatasaray'ın ikinci yarının başında yediği iki gole bakmayın… Birincisi sol stoper Abdülkerim'e, ikincisi sağ stoper Nelsson’a çarpıp kaleci Muslera'yı yanılttı ve ağlara gitti… Ancak özellikle ikinci yarıda rakibe bu kadar hücum şansı vermesi, kalesinde bu kadar tehlike yaşaması hoş değil… Süper Lig’de götürürsün ama Şampiyonalar Ligi'nin şakası yok…

4 - Galatasaray'ın yumuşak karnı sol savunmacı Angelio… Yerini çok kaybediyor, rakibe yakın oynamıyor, geniş alanlar bırakıyor, kolay çalım yiyor ve arkasına çok rahat adam kaçırıyor… Lig neyse ama Şampiyonlar Ligi sıkıntı yaratabilir…

5 - İcardi bir başka adam… Hakim Ziyech'in ayağından çıkan "Dom Dom" kurşununa kafa attı… Görülmüş şey değil… Kim ne derse desin, Manchester City’li Haaland ile birlikte Avrupa'nın en iyisi… Hep söylüyorum; topla daha fazla buluşturulması gerekiyor…

6 - Maçın hakemi Cihan Aydın benim için genç kuşağın en iyisi… İki sezondur bakıyorum, müthiş maçlar yönetiyor… İsterse 50 bin seyirci karabulut gibi üstüne çöksün… Sinmiyor, eğilmiyor, bükülmüyor… Korkusuz… Umarım böyle devam eder...

7 - Elbette sırada Samsunspor ve Cumartesi'nin diğer maçları da var… Samsunspor’un hücumcuları iyi… Ancak çoğu Afrikalı oyuncu gibi takıma değil, kendilerine oynuyorlar… Bu kadar transfer yapan Samsunspor daha iyi iki stoper bulamaz mıydı? Ama özellikle ikinci yarıda Galatasaray gibi Süper Lig’in çok üstüne bir kadroya sahip olan takımla kafa kafaya oynamalarını taktirle karşıladım… Korkmadılar, sinmediler, kişilikli oynadılar…Puan alamadılar, taktir topladılar…

8 - Samsunspor'un hocası Hüseyin Eroğlu'nun sahada “el freni" görevi yapan Emre Kılınç dururken, Galatasaray savunmasının başını döndüren Fofana'yı oyundan çıkarmasına hayret ettim…

9 - Günün diğer maçlarında hepimiz gibi, gene dikkatimi çekti… Anadolu maçlarında seyirci yok… Kayseri - Gaziantep boş , Adana Demirspor - Pendik boş… Tadı çıkmıyor… Hele Adana gibi futbolu keyif veren bir takımın tribünleri nasıl oluyor da boş kalıyor, anlamıyorum…

10 - Adana Demirspor çok iyi bir golcü bulmuş; Niang… Pendik maçında da iki gol attı…Balatolli kendisini bozmazsa daha çok gol atar… Yusuf Sarı'nın hakkını teslim edelim…Ligin en hızlı, en bitirici, en hareketli kenar adamlarından biri…

11 - Kayserispor'un tahtası açıldı, transferin son gününde 7 futbolcu birden aldı… Bu alınanların mevcut onbire gireceğini düşünmüyorum… O zaman bu kadar masraf niye… Herhalde kadro derinliği yaratmak için olabilir…

12 - Eski dost, “sinir küpü" Sumudica yeniden Gaziantepspor’un başında… Bu arada; Maxim yıllarca Gaziantep’i taşıdı, bu sezon bakıyorum, Gaziantepspor takımı Maxim'i taşıyor…

Çok mu yazdım , ne yaptım… Neyse hafta sonu… Keyifli günleriniz olsun...