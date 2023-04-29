Oktay Kaynarca 30 metreden aşağı atladı. Dublör kullanmayı reddetti

"Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisinde başrol oynayan Oktay Kaynarca, son sahnelerden birinde senaryo gereği 30 metre yükseklikten atladı.

Oktay Kaynarca 30 metreden aşağı atladı. Dublör kullanmayı reddetti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Engin Ballı, Ragıp Savaş ve Işıl Yücesoy'un paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ATV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizinin aksiyon sahnesi ise şaşkına çevirdi.

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30 METREDEN ATLADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcılığını Güzel Adamlar Medya'nın üstlendiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Oktay Kaynarca 30 metre yükseklikten atladı.

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2 Mayıs'ta yayınlanacak olan 29. Bölüm çekimleri için kamera karşısına geçen Oktay Kaynarca, halatla bağlanarak kendisini boşluğa bıraktı. Dublör kullanmak istemeyen Kaynarca, cesaretiyle alkış topladı. Set kazalarına karşın önlemi sıkı tutan yapım ekibi, tedbir amaçlı ambulansı da hazır bekletti.

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