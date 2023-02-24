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Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak mesaj. Unutmamak zorundayız

Deprem bölgelerine yaptığı yardımlarla adından söz ettiren başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini söyledi. Kaynarca hesabından çok konuşulacak bir mesaj verdi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 19:41
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Depremzedeler için yardımlarda bulunan Oktay Kaynarcadan çok konuşulacak mesaj

Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak mesaj. Unutmamak zorundayız
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Binlerce binanın yıkıldığı depremlerde 43 binden fazla yurttaş hayatını kaybetti. Depremzedeler için seferber olan ve AHBAP Derneğiyle birlikte bağış toplayan Oktay Kaynarca, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

"UNUTMAMAK ZORUNDAYIZ"

Yaşanan deprem felaketinden ders çıkarılması gerektiğini söyleyen Oktay Kaynarca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ders çıkarmak zorundayız. Unutmamak zorundayız. Önlem almak zorundayız.

En önemlisi bir an önce bu travmayı atlatıp eskisinden daha çok çalışmalıyız, zira memleketin sarılacak çok yarası var" dedi.

"BU TÜR HESAPLARA VE İNSANLARA İTİBAR ETMEYİN"

Depremzedeler için yardım toplayan oyuncu Oktay Kaynarca, adına sahte hesap açılarak para toplandığını öğrenmişti.

Instagram hesabından paylaşım yaparak takipçilerini uyaran Oktay Kaynarca, "TikTok'ta adıma sayfa açıp yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya kalkan bir şerefsiz var.

Bu tür hesaplara ve insanlara itibar etmeyin lütfen. Bu şerefsizler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Umarım dünya gözüyle karşımda görürüm bunları" ifadelerini kullanmıştı.

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