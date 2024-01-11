Milli Savunma Bakanlığı’ndan Tuzla Piyade Okulu açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı’ndan Tuzla Piyade Okulu açıklaması
Tuzla Piyade Okulu’ndaki Atatürk resmi tartışması sonrası açılan soruşturmayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada en objektif kararın verileceği vurgulandı.

Tuzla Piyade Okulu’nda meydana gelen skandalda tarikat mensubu bir teğmen törende Atatürk fotoğrafını yakasına takmak istememiş, bazı teğmenler de bu duruma tepki göstermişti.

Ortaya çıkan olaya karışan tüm teğmenlerin ihracı talep edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan soruşturma ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada en objektif kararın verileceği vurgulandı.

MSB’nin yaptığı açıklama şöyle:

"Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askeri hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her olayda olduğu gibi bu olayda da hukuk çerçevesinde hareket etmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu ocak ayı ikinci yarısında toplanacak olup, inceleme ve araştırmanın tamamlanmasını müteakip en doğru ve objektif karar verilecek ve Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi kamuoyuyla paylaşılacaktır."

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