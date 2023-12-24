Okulu bırakan öğrenci sayısı 50 ilin nüfusunu geçti

Birgün Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) Gösterge Değerleri Raporu yayınlandı.

Raporda 2021 ve 2022’de 728 bini aşkın öğrencinin üniversiteyi bıraktığı detayı dikkat çekti. Üniversiteyi en çok terk etme büyük şehirlerde gerçekleşti.

Üniversitesini bırakıp giden öğrenci sayısı ise ‘yok artık’ denilecek seviyeye ulaşarak ülkedeki 50 ilin nüfusunu aştı.

2021 yılında 338 bin 926, 2022’de 389 bin 564 öğrenci üniversiteyi terk etti.

Raporda en dikkat çeken nokta, üniversite terklerinin en çok büyük şehirlerde yoğunlaşması oldu. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki öğrenciler üniversiteleri bırakıp gitti.

Sadece İstanbul Üniversitesi’ni bırakarak okul hayatını bitiren öğrenci sayısı son iki yılda 22 bine ulaştı. 2022 yılında ise en çok üniversite terki ise Ege Üniversitesi’nde yaşandı. Ege Üniversitesi’ni terk eden öğrenci sayısı 2022’de 12 bin 121’e ulaştı.

Rapora göre bu alanda 2022’de ilk 10 sırada bulunan üniversiteler ve öğrenci sayıları şu şekilde sıralandı:

Ege Üniversitesi: 12 bin 121 öğrenci

Uludağ Üniversitesi: 11 bin 556 öğrenci

Kocaeli Üniversitesi: 10 bin 902 öğrenci

İstanbul Üniversitesi: 10 bin 573 öğrenci

Ankara Üniversitesi: 10 bin 175 öğrenci

Karabük Üniversitesi: 10 bin 120 öğrenci

Süleyman Demirel Üniversitesi: 8 bin 464 öğrenci

Dumlupınar Üniversitesi: 8 bin 379 öğrenci

Akdeniz Üniversitesi: 7 bin 870 öğrenci

Dokuz Eylül Üniversitesi: 7 bin 62 öğrenci okul hayatını bırakıp gitti.

Bu üniversiteler dışında da Marmara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde de üniversite terk eden öğrenci sayısı 5 bine ulaştı.