Okulun davetsiz misafiri. Öğrenciler kaçtı keçi de okula daldı

Keçi, öğrencilerin peşinden okula girdi; o anlar kamerada...Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir keçinin öğrencileri takip ederek okulun içine girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Silopi ilçesine bağlı Düzova İlk ve Ortaokulu öğrencilerini, okula gittikleri sırada sürüsünden ayrılan bir keçi takip etti.

Keçiden korkan bazı öğrenciler, okula doğru koştu. Keçi de, öğrencilerin peşine takıldı

Kara keçi, öğrencilerin peşinden okula böyle daldı

Keçi okul personeli tarafından dışarı çıkarılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.