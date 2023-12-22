Okulun davetsiz misafiri. Öğrenciler kaçtı keçi de okula daldı

Kaynak: DHA
Okulun davetsiz misafiri. Öğrenciler kaçtı keçi de okula daldı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrencilerin peşine takılan keçi okula girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Keçi, öğrencilerin peşinden okula girdi; o anlar kamerada...Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir keçinin öğrencileri takip ederek okulun içine girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Silopi ilçesine bağlı Düzova İlk ve Ortaokulu öğrencilerini, okula gittikleri sırada sürüsünden ayrılan bir keçi takip etti.

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Keçiden korkan bazı öğrenciler, okula doğru koştu. Keçi de, öğrencilerin peşine takıldı

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Kara keçi, öğrencilerin peşinden okula böyle daldı

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Keçi okul personeli tarafından dışarı çıkarılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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