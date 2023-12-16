'Okuma gözlüğümü taktım bir daha baktım' diyerek açıkladı. Cemal Ersen TFF'yi kutladı: Hangi üstün zekanın ürünü ise...

Kaynak: Haber Merkezi
'Okuma gözlüğümü taktım bir daha baktım' diyerek açıkladı. Cemal Ersen TFF'yi kutladı: Hangi üstün zekanın ürünü ise...
Ünlü spor yazarı Cemal Ersen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklama için çok şaşırdığını belirtti.

Ünlü spor yazarı Cemal Ersen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesindeki bir haberle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Ersen, Milliyet'teki yazısında çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Yazısına "Bu neyin kutlaması?" başlığını atan Ersen, şunlarrı yazdı:

Futbol Federasyonu sitesinde şöyle bir haber başlığı var: “Tebrikler Galatasaray.”
Okuma gözlüğümü taktım, bir daha baktım.
Devamında, “UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grubunu üçüncü sırada bitirerek yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek olan Galatasaray’ı tebrik ederiz” yazıyordu.
TFF, temsilcimizin Avrupa’nın en prestijli liginden elenmesini başarı saymış, bir alt kategoride mücadele edeceği için kutlamış.
Hangi üstün zekanın ürünü ise, ben de onları kutlarım!

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