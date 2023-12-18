Süper Lig'e örnek ceza! Federasyon Premier Lig'de acımadı

İngiltere Futbol Federasyonu, Manchester City Kulübü'ne 3-3 biten Tottenham maçındaki olaylardan nedeniyle ceza kesti.

İngiliz federasyonu kararın gerekçesini de duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

Manchester City, 3 Aralık Pazar günü Tottenham Hotspur ile oynanan Premier Lig maçında oyuncularının bir maç görevlisinin etrafını sarmasının ardından 120.000 Sterlin para cezasına çarptırıldı.

Federasyondan yapılan açıklamada ayrıca Manchester City'li futbolcuların uygunsuz bir şekilde davrandıkları da vurgulandı.

NE YAŞANMIŞTI?

İngiltere'de gündem olan pozisyonda hakem Simon Hooper, Manchester City oyuncusu Grealish'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda avantaj durumunu kesmiş ve öncesinde yaşanan pozisyon için Manchester City lehine faul düdüğü çalarak oyunu durdurmuştu.

Hakem Hooper'ın kararına Manchester City oyuncuları yoğun itirazlarda bulunmuştu.