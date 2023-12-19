30 bin kişinin izlediği derbide sadece 4 polis görev yaptı. Galatasaray taraftarı o anları kaydetti

Kaynak: Haber Merkezi
Japonya Süper Ligi'nde oynan derbide sadece 4 polisin görev yapması sosyal medyada gündem oldu.

Japonya'da Kawasaki-Yokohama derbisini görüntüleyen Galatasaray taraftarının sosyal medya paylaşımı ses getirdi.

Kawasaki Todoroki Stadı'nda oynanan Kawasaki-Yokohama mücadelesinde sadece 4 polis görev yaptı.

30 bin kişinin takip ettiği mücadele herhangi bir olay yaşanmaması da dikkat çekti.

Maçta başka ilginç anlar da kameralara yansıdı.

Taraftarlar stadyumu terk ederken birbirlerine karşı dikkatli tavırları da kayıt altına alındı.

ŞAMPİYON VISSEL KOBE OLDU

Japonya J1 Futbol Ligi'nde lider Vissel Kobe, 5. sıradaki Nagoya Grampus'u ağırladığı maçı 2-1 kazanarak, şampiyon oldu.

Kobe eyaletindeki Misaki Park Stadı'nda oynanan maçta Vissel Kobe, 12. dakikada orta saha oyuncusu Ide Haruya ve 14. dakikada deneyimli santrforu Muto Yoşinori'nin attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Konuk ekip, 30. dakikada Danimarkalı forveti Kasper Junker'in golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1. Müsabakanın kalan bölümünde başka gol olmazken, Vissel Kobe sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Vissel Kobe, puanını 68'e yükselterek sezonun bitimine bir hafta kala J1 lig tarihinde ilk şampiyonluğunu ilan etti.

SKIBBE'NİN TAKIMI 55 PUANDA

46 yaşındaki Takayuki Yoşida teknik direktörlüğünde Vissel Kobe, 33 maçta 20 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Ligde ikinci sıradaki Yokohama F. Marinos, dün evinde Niigata ile 0-0 berabere kalarak puanını 64'e yükseltebilmişti.

J1'in üçüncü sırasında, bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Michael Skibbe'nin antrenörlüğünde Sanfrecce Hiroshima, 55 puanla yer alıyor.

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