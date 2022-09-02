Sabah Gazetesi Türkiye'de geçinemeyen vatandaşların gazını almak için böyle haber yaptı

AKP iktidarı altında inim inim inleyen Türkiye, eylül ayına fahiş doğal gaz ve elektrik zamlarıyla girdi. Doğal gaz fiyatlarına konutta %20, sanayide %50 zam geldi. Elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine %20, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise %50 zam yapıldı.

Türkiye’de yıllık enflasyon TÜİK verilerine göre %79,6 açıklanırken Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise %175,5 olarak tespit edildi. Sabah gazetesi ise spot ışıklarını yine başka bir yere çevirdi.

SABAH'IN KURNAZ HABERCİLİĞİ: İNGİLTERE'Yİ HABERLEŞTİRDİLER

Sabah gazetesi ve beraberindeki yandaş koro ülkede yaşanan ekonomik krizi, “Bakın her yerde kriz var” diyerek savuşturmaya çalışırken bunun son örneğine ise Sabah gazetesi imza attı. “İngiltere hayat pahalılığını gözler önüne serdi. ‘Bunu alamazsın hesabında para yok” başlıklı bir haber yayınlayan Sabah, İngiltere’de kantinde yaşayan bir kadının geçim zorluğu yaşamasına haberinde yer verdi.

Haberi sosyal medya hesabından, “Dünyada geçim krizi: 'Bu çocukları aç bırakmak için girmedim.' İngiltere'de kantinde çalışan bir vatandaş, hayat pahalılığından dert yandı: 'Her gün 10-15 çocuğa 'Bunu alamazsın hesabında para yok' diyeceğimi hayal etmemiştim. Bu da benim yüreğimi parçalıyor.” metniyle paylaşan Sabah, pes dedirtti. Paylaşıma kullanıcılar, “Doğal gaz ve elektrik zammından da bahset” yorumunda bulunurken Sabah gazetesi editörlerine İngiltere’de enflasyon oranının % 10,1 olduğu hatırlatıldı.

SABAH EDİTÖRLERİNE İNGİLTERE KESMEDİ: ALMANYA'YI DA BATIRDILAR!

Sabah gazetesinin yüzsüzlük sınırlarını zorlayan utanmaz haberciliği bununla da sınırlı kalmadı. Bu kez de “kameralarını Almanya’ya çeviren” Sabah, Almanya’da akaryakıta gelen zam öncesi benzin istasyonlarında oluşan kuyruğu haberleştirdi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) verilerine göre, Türkiye'de 3 büyük şehirde Haziran 2021'den Haziran 2022'ye kadar olan süreçte akaryakıt fiyatlarında yüzde 250'leri aşkın fiyat artışları yaşanırken Sabah’ın bunu haberleştirmeyip Almanya’da gelen cüzi zammı haberleştirmesi büyük tepki çekti. Öte yandan Almanya'da yıllık enflasyon %7,6 olarak ölçüldü.

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