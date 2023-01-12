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Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii

Uzman Psikiyatrist Arif Verimli, Katarsis'te Gökhan Çınar'ın konuğu oldu. 14 yıl boyunca Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyici karşısına çıkan Arif Verimli, ''Müge Anlı ile çalıştığınız için pişman mısınız?'' sorusuna verdiği cevaplar şaşırttı

Galeri Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 08:20
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Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii

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Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii

Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılarak sevenlerini üzen Uzman Doktor Arif Verimli, Gökhan Çınar'a bilinmeyenlerini anlattı.

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Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii

Gökhan Çınar'ın 'Nasıl bir eve doğdun?' sorusunu yanıtlayan Verimli, '4 çocuklu bir ailenin son çocuğu olarak doğdum. Babam ve annemden inanılmaz bir sevgi gördüm, sonra annemi kaybettim. Annem 50 yaşında enfarktüsten vefat etti.

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Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii

Anne evdeyken pek bir şey anlaşılmıyormuş ama onu toprağa koyduktan sonra eve gelince içim cız etti. Sizi var eden birisinin olmayışı büyük üzüntü.

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Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii

Sonrasında babam 'Çocuklar bizi sevecek, yardım edecek birine ihtiyacımız var' deyip evlendi. 'Anne' demek biraz zor oldu daha sonra alıştım' ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii

Medya sektörüne giriş sebebini anlatan Arif Verimli, 'Bizim ülkemizde milyonlarca kişi bilimsel bilgiden yoksun.

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Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii

Ben bilgiyi vatandaşa yaymayı ve insanları kötü yargılardan sıyırmayı amaç edindim, medyayı da bu anlamda kullandım.' dedi.

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Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii

Arif Verimli, 'Hakkınızda en son çıkan yalan haber neydi?' sorusuna ise 'Ben kaza yaptım. Kazada kullandığım arabam ikinci el bir arabaydı.

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Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii

Bir gazete 'Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Başhekimi Arif Verimli lüks aracıyla kaza yaptı' diye yazınca çok sinirlendim.

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Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii

Gazeteciler Cemiyeti'ne başvurdum, isteğim yerine getirilmedi, o yalan haberi yedik yani. Bunu hiç unutmuyorum' yanıtını verdi.

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Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hakkında da konuşan Verimli, 'Orada olanlar toplumun gerçeğini yansıtmıyor. Davranış bozukluğu olan bir tutam insanı getirip bin kişiye izletiyorlar.

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Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii

Toplum o değil. Ama ben pişman değilim. Oraya, 'şu davranışı böyle yaparsak daha iyi sonuç alırız' gibi bir misyonla başladım fakat sonra ayrıldım. Onlara başarılar diliyorum' diyerek konuyu kapattı.

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Müge Anlı'dan ayrılan Arif Verimli'den şaşırtan itiraf. Öküz ölünce ortaklık bozuldu tabii

Ekranlara geri dönüp dönmeyeceği sorulan uzman psikiyatrist, 'Çok programdan teklif geldi ama televizyonculuk yeni teknolojilerle değerini kaybediyor. Başka mecralar var, onlar daha etkili' dedi.

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