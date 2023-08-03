Sürpriz karar! Müge Boz Türkiye'yi terk ediyor

Geçtiğimiz gün gerçekleşen ödül töreni sanat ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi. Ödül törenine katılan oyuncu Müge Boz, aldığı kararı basın mensuplarıyla paylaştı.

Sürpriz karar! Müge Boz Türkiye'yi terk ediyor

2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenen Müge Boz, aldığı kararla şaşırttı. Ödül töreninde gazetecilerin sorularını cevaplayan oyuncu, ailesiyle birlikte güzel bir tatil geçirdiğini dile geçirdiği dile getirirken, aldığı kararı da paylaştı.

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YURT DIŞINDA EĞİTİM ALACAK

CNN'de yer alan habere göre; Ailesiyle birlikte güzel bir tatil geçirdiğini anlatan Boz, "Yaz harika geçti. Farklı bir tatil deneyimledik. Doğada bir tatil yaptık denizden uzak. Vina'yı da aldık bisiklet ile gezdik hep oralarda. Termal suyun da şifasını deneyimledik. Müzik festivaline de gittik. Ben de bir karar verdim. Kendimi geliştirmeyi seven birisi olduğum için, yurt dışında bir eğitim alma kararı aldım. Tatilimi kendimi geliştirmek adına da kullanma kararı aldım” dedi.

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Boz, dünyanın en prestijli modern film stüdyolarından ve ünlü aktörlere de koçluk yapılan İngiltere'deki Pinewood Studios’ta oyunculuk eğitimi alacak. Boz’un, İngiltere’de eşi ve kızı Vina’yla yaz sonuna kadar kalacağı öğrenildi.

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