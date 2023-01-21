Müge Anlı bilekliğinin sırrını canlı yayında açıkladı! Hiç çıkarmıyormuş 

ATV ekranlarında yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ isimli televizyon programıyla ekrana gelen Müge Anlı, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. Anlı, programın dün yayınlanan bölümünde yaptığı bileklik itirafıyla dikkat çekti.

İzleyiciler, Rahmi Özkan'ın iki saat taktığını sanınca Müge Anlı duruma açıklık getirmek istedi. Rahmi Özkan, iki saat takmadığını onun bileklik olduğunu söyledi.

Müge Anlı, izleyicilerden gelen bilekliğe de dikkat çekti. Rahmi Özkan'ın bileğinde mors alfabesiyle adı yazıyordu. Müge Anlı kendisinde de aynı bilekliğin olduğunu ve hiç çıkarmadığını söyleyerek sırrını açıkladı.

Müge Anlı bilekliğin mors alfabesiyle yazıldığını ve kocası Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun adının yazdığını söyledi.

Aynı bileklikten kocasında da olduğunu söyleyen Müge Anlı onda da "Müge yazıyor" dedi. Bu anlarda stüdyoda alkış koptu.



