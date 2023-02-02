Müge Anlı'dan kiralık ev kararı. Akıllara başka bir şey geldi

Başarılı gazeteci ve sunucuMüge Anlı, özel hayatıyla merak uyandırmaya devam ediyor. Kriminal olayları programında işleyen Anlı, evliliğiyle de gündemde sürekli yerini alıyor. Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla pek fotoğraf paylaşmayan ünlü sunucu ev arayışına çıktı.

ATV'de yıllardır ekranlara çıkan Müge Anlı, 2'inci kez nikah masasına oturacağını duyurmuştu. Hakkında çıkan aşk dedikodularına son veren Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklamıştı.

Haziran ayında evlenen Anlı, özel hayatın gizliliği gerekçesiyle düğüne dair bir şey paylaşmadı.Herkes gelinlikli fotoğraflarını merak ederken Anlı'nın kiralık ev aradığı ortaya çıktı. Canlı yayında ev aradığını söyleyen Anlı'ya çok sayıda ev gösterildi Anlı ise hiçbirini beğenmedi.

Henüz nedeni bilinmezken kimi kullanıcılar "Boşanıyor mu?" yorumları yaptı. Anlı'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.