2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Müge Anlı'dan kiralık ev kararı. Akıllara başka bir şey geldi

Müge Anlı'dan kiralık ev kararı. Akıllara başka bir şey geldi

2022'nin Haziran ayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı'dan şaşırtan bir karar çıktı. Eşiyle beraber yaşayan Anlı'nın kiralık ev arayışına girdi. Anlı'nın canlı yayında ev aradığını duyurması ''Eşinden ayrılıyor mu''iddialarının gündeme gelmesine neden oldu.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 14:35
Takip Et

Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı açıklama eşi Şinası Yüzbaşıoğlu'ndan ayrılacağı iddialarını gündeme getirdi.

Müge Anlı'dan kiralık ev kararı. Akıllara başka bir şey geldi
+
Aa
-

Başarılı gazeteci ve sunucuMüge Anlı, özel hayatıyla merak uyandırmaya devam ediyor. Kriminal olayları programında işleyen Anlı, evliliğiyle de gündemde sürekli yerini alıyor. Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla pek fotoğraf paylaşmayan ünlü sunucu ev arayışına çıktı.

ATV'de yıllardır ekranlara çıkan Müge Anlı, 2'inci kez nikah masasına oturacağını duyurmuştu. Hakkında çıkan aşk dedikodularına son veren Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklamıştı.

Haziran ayında evlenen Anlı, özel hayatın gizliliği gerekçesiyle düğüne dair bir şey paylaşmadı.Herkes gelinlikli fotoğraflarını merak ederken Anlı'nın kiralık ev aradığı ortaya çıktı. Canlı yayında ev aradığını söyleyen Anlı'ya çok sayıda ev gösterildi Anlı ise hiçbirini beğenmedi.

Henüz nedeni bilinmezken kimi kullanıcılar "Boşanıyor mu?" yorumları yaptı. Anlı'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

ANZAVUR
2.02.2023 14:59
esra erola çıksın :)))))  
 
ANLIk
2.02.2023 14:53
olaylar oluyor, ANLIk sataşmalar, ANLIk ettim bulma dünyaları herhalde.  
 
kara tren
2.02.2023 14:47
varsa öyle bir şey bir program düzenleyip barıştıralım şunları. yazıktır.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
2
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
3
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
4
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
5
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
6
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
7
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿Tüketici kredileri bir haftada 13 milyar 692 milyon lira arttı
﻿Tüketici kredileri bir haftada 13 milyar 692 milyon lira arttı
﻿Tüketici kredileri bir haftada 13 milyar 692 milyon lira arttı
﻿Otomobil dere yatağına uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Otomobil dere yatağına uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Otomobil dere yatağına uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti
﻿ Uçan otomobil 2 kişiye mezar oldu
﻿ Uçan otomobil 2 kişiye mezar oldu
﻿ Uçan otomobil 2 kişiye mezar oldu
﻿İHA'ların gelişiminin ardında TAİ'nin başarısı yatmakta
﻿İHA'ların gelişiminin ardında TAİ'nin başarısı yatmakta
﻿İHA'ların gelişiminin ardında TAİ'nin başarısı yatmakta
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.