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Sahildeki evi okyanus yuttu, eve Jet-ski’yle yardıma gittiler

Ian Kasırgası ABD'nin Florida eyaletinde sel baskınları ve yıkımlara neden oldu. Yaklaşık 240 kilometre hızla karaya ulaşan kasırga nedeniyle Fort Myers sahili taştı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 14:47
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Eve Jet-ski’yle yardıma gittiler, sahildeki evi okyanus yuttu

Sahildeki evi okyanus yuttu, eve Jet-ski’yle yardıma gittiler
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ian Kasırgası ile sarsıldı. Kasırga o kadar güçlü bir şekilde yerleşim yerlerini vurdu ki evler sular altında kaldı.

Instagram’da “viajesdeana” isimli bir kullanıcı, Fort Myers sahilinin taşması sonucu sular altında kalan bir eve jet-ski’yle yardıma giden insanların yer aldığı bir video paylaştı.

Yardıma giden ekip, “Orada kimse var mı?” diyerek seslendi. Evin içerisinde kimsenin yer almadığı görüldü.

ABD'nin güney kıyılarına, 28 Eylül'de, "kategori 4 " şiddetinde uluşan Ian Kasırgası, 29 Eylül'de Güney Carolina eyaletini vurduktan sonra Georgia, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerini etkisi altına alan tropik yağmur fırtınasına dönüştü.

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