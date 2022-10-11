Sahildeki evi okyanus yuttu, eve Jet-ski’yle yardıma gittiler

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ian Kasırgası ile sarsıldı. Kasırga o kadar güçlü bir şekilde yerleşim yerlerini vurdu ki evler sular altında kaldı.

Instagram’da “viajesdeana” isimli bir kullanıcı, Fort Myers sahilinin taşması sonucu sular altında kalan bir eve jet-ski’yle yardıma giden insanların yer aldığı bir video paylaştı.

Yardıma giden ekip, “Orada kimse var mı?” diyerek seslendi. Evin içerisinde kimsenin yer almadığı görüldü.

ABD'nin güney kıyılarına, 28 Eylül'de, "kategori 4 " şiddetinde uluşan Ian Kasırgası, 29 Eylül'de Güney Carolina eyaletini vurduktan sonra Georgia, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerini etkisi altına alan tropik yağmur fırtınasına dönüştü.



