Sinan Ateş cinayetinde Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım’ın ismini dosyaya koyan savcı düz savcı yapıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 4 bin 299 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından duyurulan kararnamede Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetini çözen savcının da görev yerinin değiştirilmesi dikkat çekti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer cinayette ismi geçen MHP’li Olcay Kılavuz ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın şüpheli olarak dosyaya girmesini sağlamıştı. Savcı Durdu Özer, Sinan Ateş cinayeti dosyasına kritik bilirkişi raporunu kazandırmıştı.

Yeni karar ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer'in görev yeri değiştirilerek Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı'na 'düz savcı' olarak atandı. Özer tenzili rütbeyle Ankara İstinaf Mahkemesi savcılığına atandı. Tenzili rütbe, birinin kıdeminin düşürülmesi anlamına gelir.

Ankara Adliyesi’nde Sinan Ateş dosyasında görev alan savcı Durmuş Ali Kaya da Ankara’dan Diyarbakır Çınar Savcılığı’na atandı.

Öte yandan Savcı Durdu Özer’in koordinatörlüğünde yürütülen soruşturma kapsamında Tolgahan Demirbaş’ın yanı sıra Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın Özel Kalem Müdürü ve Yardımcısı Emre Yüksel, MHP’li avukat Serdar Öktem gibi kritik şüpheliler tutuklanmıştı.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ DUYURDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladıklarını duyurdu.

Bakan Tunç, kararnamenin, HSK'ın internet sitesinde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacağını duyurarak, yeni görev yerlerine atanan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına başarılar diledi.

NELER OLDU?

Önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le görüşen Ayşe Ateş ve kızları, sonrasında Erdoğan’la bir araya gelmişti. Görüşmede Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da yer alması, Sinan Ateş davasının seyrinin değişeceğine ilişkin bir işaret sayılmıştı. 10 Haziran’da Ayşe Ateş’i ağırlayan CHP lideri Özel ‘suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar ailenin yanında olmaya devam etme‘ sözü vermişti.

Bu görüşme trafiği ve ‘normalleşme’ adımlarının cumhur ittifakı ortağı MHP’yi rahatsız ettiği öne sürülünce Bahçeli’den sitem dolu bir açıklama gelmişti.

SİNAN ATEŞ'İN EŞİ NE DEMİŞTİ?

Ayşe Ateş, MHP Milletvekili Olcay Kılavuz ve Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım‘ın cinayeti birlikte planladığını iddia etmişti.

Ateş, ”Eşimin bana söylediği şuydu; ‘Olcay ve Ahmet beni öldürmek için kiralık katil arıyor. Kapı kapı dolaşıyorlarmış beni öldürmek için. Bir sürü kişiye gitmişler. Kimseye yaptıramıyorlarmış ama arıyorlarmış” ifadelerini kullanmıştı. Ayşe Ateş, eşinin bu sözlerini suikastten birkaç ay önce söylediğini belirtmişti.