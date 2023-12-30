Old Firm derbisinde 3 gol 1 kırmızı kart. Rıdvan Yılmaz detayı

Kaynak: AA
Old Firm derbisinde 3 gol 1 kırmızı kart. Rıdvan Yılmaz detayı
İskoçya'da Old Firm derbisinde Celtic, Rıdvan Yılmaz'lı Glasgow Rangers'la karşılaştı.

İskoçya Ligi'nin 21. haftası Old Firm derbisine sahne oldu. Celtic, sahasında Rıdvan Yılmaz'lı Glasgow Rangers'la karşılaştı.

Celtic, 25. dakikada Paulo Bernardo ve 47. dakikada Kyogo Furuhashi'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

Rangers'ta Leon Bologun 71. dakikada kırmızı kart gördü. Eksik kalmasına rağmen ataklarını sıklaştıran Ranger, 88. dakikada James Tavernier'in golüyle umutlandı.

Ancak kalan dakikalarda gol olmadı ve maçı Celtic 2-1 kazandı. Rıdvan Yılmaz, 90 dakika oyunda kaldı.

51 puana ulaşan Celtic liderliğini sürdürürken, 43 puanlı Rangers ikinci sırada yer alıyor.

İlgili Haberler
Fatih Terim'in sözleri olay oldu. Tercümana dönüp 'bunları da çevir' dedi
Fenerbahçe'ye kumpas mı? 'Kulağıma bazı duyumlar geliyor' diyerek açıkladı
Süper Lig'de bir teknik direktör daha istifa etti
Son Haberler
Fatih Terim'in sözleri olay oldu. Tercümana dönüp 'bunları da çevir' dedi Spor
Fatih Terim'in sözleri olay oldu. Tercümana dönüp 'bunları da çevir' dedi
Sakla Beni 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman? Magazin
Sakla Beni 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sakla Beni yeni bölüm ne zaman?
Arapların ruh ikizi Yeliz'i şoförlükten vekilliğe taşıyan sır ortaya çıktı Gündem
Arapların ruh ikizi Yeliz'i şoförlükten vekilliğe taşıyan sır ortaya çıktı
Ateş Kuşları 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? Magazin
Ateş Kuşları 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?
Kadın başbakan ‘Yılın Erkeği’ ödülüne layık görüldü. Nedeni ise çok daha ilginç Dünya
Kadın başbakan ‘Yılın Erkeği’ ödülüne layık görüldü. Nedeni ise çok daha ilginç
Fenerbahçe'ye kumpas mı? 'Kulağıma bazı duyumlar geliyor' diyerek açıkladı Spor
Fenerbahçe'ye kumpas mı? 'Kulağıma bazı duyumlar geliyor' diyerek açıkladı
Arkadaş kavgası kanlı bitti: Silahla vururak öldürdü Gündem
Arkadaş kavgası kanlı bitti: Silahla vururak öldürdü