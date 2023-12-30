Old Firm derbisinde 3 gol 1 kırmızı kart. Rıdvan Yılmaz detayı

İskoçya Ligi'nin 21. haftası Old Firm derbisine sahne oldu. Celtic, sahasında Rıdvan Yılmaz'lı Glasgow Rangers'la karşılaştı.
Celtic, 25. dakikada Paulo Bernardo ve 47. dakikada Kyogo Furuhashi'nin golleriyle 2-0 öne geçti.
Rangers'ta Leon Bologun 71. dakikada kırmızı kart gördü. Eksik kalmasına rağmen ataklarını sıklaştıran Ranger, 88. dakikada James Tavernier'in golüyle umutlandı.
Ancak kalan dakikalarda gol olmadı ve maçı Celtic 2-1 kazandı. Rıdvan Yılmaz, 90 dakika oyunda kaldı.
51 puana ulaşan Celtic liderliğini sürdürürken, 43 puanlı Rangers ikinci sırada yer alıyor.
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