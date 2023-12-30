Süper Lig'de bir teknik direktör daha istifa etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'de bir teknik direktör daha istifa etti
Sezon başında Sivasspor'un başına geçen Servet Çetin takımın başında çıktığı 17 karşılaşmanın sonunda görevinden ayrıldı.

Sezon başında Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası Sivasspor'un başına geçen Servet Çetin görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medyadan yaptığı açıklama ile kulübe veda eden genç teknik direktör, "6 ay önce teknik direktörlük görevine getiril- diğim Sivasspor'da, yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sivasspor benim için her zaman çok özel bir kulüp oldu ve geçirdiğim süre boyunca yaşadığım anılar unutulmazdı. Burada çalışmaktan büyük gurur duydum. Futbolcu, yardımcı antrenör ve son olarak da teknik direktör olarak görev yaptığım Sivasspor'da her dönem çok mutlu oldum ve elimden gelenin en iyisini vererek Sivasspor'a hizmet etmeye çalıştım. Futbolculuk döneminde para kazandırarak ayrıldım. Yardımcı antrenör ve teknik direktörlük dönemimde bilgi ve birikimimi yansıtarak büyük emekler verdim. Gelinen süreçte yolların ayrılması her iki taraf için de daha uygun olacağı düşüncesiyle bugün itibari ile çok sevdiğim görevimi bırakmış bulunmaktayım. Yönetim kuruluna, oyuncu arkadaşlarıma, teknik ekibime ve kulüp çalışanlarına birlikte çalıştığımız süre boyunca gösterdikleri özveri, gayret ve uyum için teşekkür ediyorum. Ligde geride kalan maçlarda Sivasspor'a yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlıların başında 19 maçta görev alan Servet Çetin bu maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

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