Fenerbahçe'ye kumpas mı? 'Kulağıma bazı duyumlar geliyor' diyerek açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'ye kumpas mı? 'Kulağıma bazı duyumlar geliyor' diyerek açıkladı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından Fenerbahçe ve başkanı Ali Koç'la ilgili flaş bir paylaşımda bulundu.

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa skandalı konuşulmaya devam ederken, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan çok çarpıcı bir paylaşım geldi.

Araplar Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri ve pankartıyla çıkmalarını yasaklamıştı.

Bunun üzerine de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, maça çıkmama kararı almışlar, iki takım da Türkiye'ye dönmüştü.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bugün şu paylaşımı yaptı:

"Kulağıma bazı duyumlar geliyor!!!

Umarım Ali Koç'un dik ve onurlu tavrından dolayı 3 Temmuz misali Fenerbahçe camiasına ikinci bir kumpas kurulmaz. Gelişmelerin an ve an takipçisi olacağız."

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