Fatih Terim'in sözleri olay oldu. Tercümana dönüp 'bunları da çevir' dedi

Galatasaray ile Ocak 2022'de yollarını ayırdıktan sonra inzivaya çekilen Fatih Terim, sürpriz bir kararla Yunan ekibi Panathinaikos'un başına geçmişti. 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan 70 yaşındaki çalıştırıcı, Yunan basınının karşısına geçti, soruları yanıtladı.

Panathinaikos'un yıllardır şampiyon olamadığının hatırlatılması üzerine Fatih Terim, Galatasaray günlerinden hatırlatma yaptı ve "14 yıl şampiyon olamamıştık. Daha sonra geriden geldik öne geçtik. 11 yıl çalıştım, 8 şampiyonluk elde ettim" ifadesini kullandı.

Fatih Terim dana sonra "İşimiz zor, ama beni az çok tanıyorsunuz. Ben direkt söyleyen biriyim, söylenen biri değilim" dedi. Bu sözlerin ardından Fatih Terim'in tercümana dönerek, "Bunu Yunancasını söyleyebilecek misin?" diye sorması sosyal medyada çok konuşuldu.

Terim ayrıca basın toplantısına İngilizce başladı, İtalyanca devam etti, Türkçe tamamladı.

İşte o anlar.

