Fidye vahşetinin sır perdesi aralandı. Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlunun parçalanmış cesedi derin dondurucuda bulunmuştu

İstanbul Bayrampaşa’da dondurucuda parçalanmış halde bulunan ve gazeteci yazar Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar cinayetinde sır perdesi aralandı.

Fidye vahşetinin sır perdesi aralandı. Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlunun parçalanmış cesedi derin dondurucuda bulunmuştu

19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar, geçen Pazartesi günü ortadan kaybolunca gazeteci yazar olan babası Mustafa Kasadar polise gidip şikayette bulundu.

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MUHAMMED NUR KASADAR'I PARÇALARA AYIRDI

İddiaya göre oğlunu eski çalışanlarından olan ve ailecek yakından tanıdıkları Hakan Ö. kaçırmış ve fidye istemişti. Yapılan görüşmede şüpheli ilk olarak 40 bin dolar fidye istedi.

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FİDYE ALIŞVERİŞİNİ POLİS AYARLADI

Daha sonra yapılan pazarlıkla 70 bin liraya razı oldu. Polis ekipleri fidye alışverişi ayarlayıp şüpheli ile anlaşma sağlandı.

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İTİRAF ETTİ: BOĞARAK ÖLDÜRDÜM

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri Hakan Ö.'yü hemen gözaltına alarak sorguya aldı. Hakan Ö., Muhammed Nuh Kasadar'ı evinde boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Polis, Hakan Ö'nün Edirne Asfaltı üzerinde bulunan 4 katlının 3. katındaki dairesini bastı.

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MUHAMMED NUR KASADAR'I DONDURUCUYA KOYMUŞ

Daireye giren ekipler, Muhammed Nuh Kasadar'ın parçalanmış cesedini derin dondurucu içinde buldu. Ceset yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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"ESKİ KONULARDAN ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKTI"

Gasp Büro'da sorguya alınan Hakan Ö, ifadesinde, ''Babasının işyerinde çalışıyorum bu nedenle tanıyorum. Geçen pazartesi günü yemek yemek için buluştuk. Yemekten sonra Bayrampaşa'da bulunan evime geçtik. Evde sohbet ederken eski konular açıldı. Aramızda tartışma çıktı. Sinirlenerek boğdum." dediği öne sürüldü.

Hakan Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek.

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"KUMAR BORCU VARMIŞ"

Öte yandan şüpheli Hakan Ö'nün ailenin daha önceden yanında çalışan işçileri olduğu bir süre sonra kumar borcuna girdiği ve işten ayrıldığı öne sürüldü.

Hakan Ö.'nün kumar yüzünden borcu olduğu için 19 yaşındaki genci kaçırıp fidye yoluna başvurduğu iddia edildi.

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