Öldürülüp yakıldıktan sonra parçalanarak boş araziye atılmış cesedi bulundu. Vahşetin ardındaki sır perdesi aralandı

Bitlis’te ortadan kaybolan Türk ve Alman vatandaşı N.G.'nin (42) öldürülüp, yakıldıktan sonra parçalanarak boş araziye atılmış cesedi bulunmuştu. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu gözaltına alınan 5 şüpheli, 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Öldürülüp yakıldıktan sonra parçalanarak boş araziye atılmış cesedi bulundu. Vahşetin ardındaki sır perdesi aralandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde meydana gelen olayda, Türk ve Alman vatandaşlığı bulunan N.G., 20 Ekim'de ilçeye bağlı Aşağıkolbaşı köyünde dini nikahlı eşinin ailesinin evinden ayrıldı. Uzun süre N.G.'den haber alamayan yakınları, 25 Ekim'de Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kayıp başvurusunda bulundu.

EŞİ VE AİLESİ GÖZALTINDA ALINDI

Bunun üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), N.G.'nin dini nikahlı eşinin ailesinin Güroymak ve Tatvan'daki evlerinde ve bahçelerinde, Van İl Jandarma Komutanlığı'na ait kadavra köpeği ve Yeraltı Görüntüleme Cihazı ile arama başlattı. Yapılan tüm aramalara rağmen bulguya rastlamayan ekipler, N.G.'nin dini nikahlı eşini, eşinin annesini, babasını ve 2 kardeşini gözaltına aldı.

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YANMIŞ VE PARÇALANMIŞ CESET PARÇALARINA ULAŞILDI

Jandarmada yapılan sorgulamada, N.G.'nin, kayınbiraderi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü, cesedinin ise parçalara ayrılarak yakılıp Nemrut Dağı eteğindeki araziye atıldığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Nemrut Dağı eteklerinde yapılan incelemelerde, kayıp N.G.'ye ait olduğu değerlendirilen yanmış ve parçalanmış ceset parçalarına ulaşıldı.

HEPSİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili 3 Kasım'da gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece, 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

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