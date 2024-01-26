Ölümcül hastalıkla ilgili önemli gelişme. Artık günlerce beklemeyeceksiniz

İngiltere'de Londra Imperial Üniversitesi Beyin Tümörü Araştırma Merkezi'nin geliştirdiği test, kanser tedavisinde devrim yaratacağı iddia ediliyor.

Testin adı "Trinetra-glio" ve beyin tümöründen kopan kanserli "beyin" hücrelerini kan içinde takip ediyor.

Bu hücreler mikroskopla incelendiğinde, beyin kanserinin teşhisi konabiliyor.

İngiliz uzmanlar, bu yönteme "sıvı biyopsi" diyor ve kandaki kanser hücrelerine yapılan biyopsinin, tümörden alınan örnekle aynı sonucu verdiğini söylüyor.

Bilim insanları, vücudun diğer yerlerine de yayılabilecek olan ve ölümcül olan beyin tümörlerinin tespitinin çok zor olduğunu belirtiyor.

Araştırmanın sonuçları "Uluslararası Kanser Tıp Dergisi"nde yayınlandı.

Bilim insanları, basit bir kan testiyle beyin tümörünün teşhis edilebilmesinin her yıl binlerce kişinin hayatını kurtarabileceğini ifade ediyor.

Yöntemin güvenilirliği üzerinde çalışmalar devam ediyor.

Kan testinin iki yıl içinde kullanıma sunulması planlanıyor.