Kansere duvar ören besin ortaya çıktı. Bu yöntemle pişirilince tümör hücrelerini tek tek eritiyor

Kanser, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabildiği biliniyor. Ancak bazı besinler, kansere karşı korunmaya yardımcı olduğunun altı çizildi.

Kanserle savaşan ve tümör hücrelerini yok eden besinlerden biri olarak kırmızı turp karşımıza çıktı.

Yapılan araştırmalara göre ise turpun suyla pişirilmesi kanser hücrelerine karşı etkili olduğu ortaya çıktı.

Turp, bir sebze köküdür ve brokoli ve karnabaharla aynı brassicaceae familyasındandır. Kırmızı turp ve siyah turp, ülkemizde sıkça tüketilen türleridir.

Turp, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve kışın görülen solunum yolu hastalıklarına karşı korur.

Doktorlar, soğuk algınlığı, öksürük, bronşit gibi durumlarda turp yemeyi tavsiye edildi.

Turp, C vitamini, folik asit ve potasyum bakımından zengindir ve yüksek antioksidan aktivitesi gösterir. Bu sebze, vitamin ve mineral kaynağıdır ve kışın iyi gelir.

Turp, B vitaminleri, kalsiyum, magnezyum içerir ve insan vücudunun ihtiyaç duyduğu maddeleri sağlar.

Araştırmalar, turpun suyla pişirilmesinin kanser hücrelerine karşı faydalı olduğunu gösterdi.

Bir çalışma, turp kökünün bazı kanser hücrelerini öldürmede yararlı olduğunu buldu.

Turp, sülfürlü bileşikler açısından zengindir ve kansere karşı koruduğu bildirildi.

Turp, flavonoidler içerir ve kanser hücrelerinin oluşmasını engelleyebileceği ifade edildi. Böylece koruyucu bir işlevi gördüğünün altı çizildi.

Turp, glisemik indeksi düşüktür ve kan şekerinin düşmesine sebep olmadığı ifade edildi. Tam tersine, kan şekerini dengeler. Şeker düşmesini önleyerek açlık hissini azaltır.

Turp, lifli bir yapıya sahiptir ve sindirim sistemine yardımcı olur. Rahatlama sağlar ve bağırsak sağlığını iyileştirir. Kabızlık sorununu çözebilir.

Çeşitli araştırmalar, kalp hastalığı riskinin diğer hastalıklardan daha yüksek olduğunu gösterdi.

Turp, içindeki bileşikler sayesinde kalp hastalığı riskini düşürebilir.