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Kendisi 4 kalbi 7 yaşında

Henüz 14 aylıkken kalp yetmezliği tanısı konulan 4 yaşındaki Ali Göktuğ Özduman'a, kaza sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki bir çocuğun kalbi nakledildiği bildirildi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 12:10
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Kendisi 4 kalbi 7 yaşında

Kendisi 4 kalbi 7 yaşında
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AA’nın haberine göre; Ali Göktuğ Özduman, henüz 14 aylıkken ağabeyinin okulda yakalandığı grip virüsünün bulaşması sonucu ağır bir hastalık geçirdiği ifade edildi.

Kalbinde tahribata yol açan virüs önce kalp, ardından böbrek yetmezliğine neden oldu. 3 yıllık tedavi sürecinin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kalp nakli yapılan Ali Göktuğ, yeni kalbiyle hayata tutunduğu ifade edildi.

 Ali Göktuğ'un en büyük hayali, bir an önce taburcu olup evine dönerek çok sevdiği ağabeyine ve kedilerine kavuşmak.

"ORGAN NAKLİ HAYATINI KURTARDI"

Oğlunun 3 yıl süren zorlu tedavi sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan anne Tuğçe Özduman, doktorların süreç boyunca ilaç kullanarak damar yoluyla kalbi desteklemeye çalıştıklarını ama bir süre sonra vücudun ilaca tepki vermemeye başladığını söyledi.

Özduman, "Kalp kası hasar aldığı için kasılmayı bıraktı. Kalp çalışmadığı için diğer organlar da etkilendi. Göktuğ, ölümün ucundaydı, eşimle birbirimizi en kötü sonuca hazırlıyorduk. Kalp yetmezliğinde organlara yeteri kadar kan gitmediği için tüm vücut ağrıyordu. Ben çocuğuma ne sarılabiliyor ne de onu öpüp koklayabiliyordum. Ağrıları nedeniyle yanına yaklaştırmıyor, konuşmak ve yürümek istemiyordu. Bu süreci en ağır şekilde yaşadık, oğlum nakil olmasa hayatını kaybedebilirdi." dedi.

"UYGUN KALBİN BULUNDUĞU HABERİNİ ALINCA DOKTORLARA SARILDIM"

Ali Göktuğ'un, geçirdiği kaza nedeniyle hayatını kaybeden 7 yaşındaki bir çocuğun kalbiyle yeniden hayata döndüğünü söyleyen Özduman, uygun kalbin bulunduğu haberini aldığında yaşadığı duyguları şöyle anlattı:

"Doktorlar, nakil haberi gelmeden birkaç gün önce Ali Göktuğ'un makineye bağlanacağını söyledi. Bir gece yarısı odaya geldiklerinde ben yine bir şey oldu, kan değerleri kötü çıkacak diye düşünürken, telefonu uzattılar. Telefondaki doktor, 'Çok heyecan yapmayın ama Göktuğ'a kalp çıktı' dedi. O anda şok oldum, doktorlara, önüme gelene herkese sarıldım. Bu, insanın eline uzatılan bir hayat şansı. Bu şans, herkesin önüne çıkmıyor."

ORGAN NAKLİ ÇAĞRISI

Organ bağışı çağrısında bulunan Özduman, Türkiye'de beyin ölümünün çok fazla ama bağış oranının çok az olduğunu belirtti.

Nakil bekleyen hastalara her gün bir yenisinin eklendiğini ifade eden Özduman, şunları söyledi:

"Ülkemizde, beyin ölümü konusu çok yanlış biliniyor. İnsanlar, beyin ölümünü bitkisel hayat ve komayla karıştırıyor. Beyin ölümünden sonra insanlar, lütfen hastanın organlarını bağışlasın. Çocuklar, acıya dayanmaya çalışıyorlar ama maalesef bir süre sonra vücutları dayanamıyor. İnsanların empati yapması lazım, 'bu bizim başımıza gelmez' diye düşünmemeliler. Ben sağlıklıyım, eşim sağlıklı, çocuğum sağlıklı doğdu ama kalp yetmezliğine yakalandı. Daha düne kadar karanlık görünen yarınlarımız artık aydınlık, oğlumun geleceğine dair hayaller kuruyoruz."

"ARTIK OĞLUMU ÖPEBİLİYORUM"

Kalbi nakledilen çocuğun ailesiyle irtibatta olduklarını anlatan Özduman, ailenin tek istediğinin Ali Göktuğ'un sağlığına kavuşması olduğunu belirtti.

Özduman, "7 yaşındaki bağışçı ailenin, organ nakline 'evet' demesiyle 6 can hayat buldu, 6 çocuğun hayatı kurtuldu. Aile, Göktuğ'un kalbini dinlemek istiyor, seneye yanlarına gidip oğlumuzun kalbini dinleteceğiz. Nakille birlikte uzun bir aradan sonra artık çocuğumu öpebiliyorum." diye konuştu.

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