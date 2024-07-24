Ölümle tehdit ettiği eski eşinin selasını okuttu

Bursa'da yaşanan olayda Zafer K. (38) adlı erkek, 1,5 yıl önce evi terk eden eski dini nikahlı eşi Tuğçe Emir (28) için camiden sela okutup, cenazesinin yarın ikindi vakti kaldırılacağı duyurusunu yaptırdı. Bu durumu telefonla öğrenen Emir, öldürülme korkusuyla polise başvurarak şikayetçi oldu.

Emir, "Sela okunduğunu duyduğumda çok korktum. İkindide Hürriyet Camisi'nde kaldırılacak denildiği için, ikindiye kadar bir şey yapılacağından endişelendim. Sürekli tehdit mesajları alıyordum" şeklinde konuştu.

"SÜREKLİ ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORDUM"

Zafer K. ile yaklaşık 7 yıl önce dini nikahla evlenen ve bu ilişkiden bir çocukları olan Tuğçe Emir, 1,5 yıl önce şiddetli geçimsizlik ve eşinin madde kullanımı iddiaları nedeniyle evini terk etti. Çocuğunu da yanına alarak ailesinin yanına yerleşen Emir, eski eşi tarafından sürekli ölüm tehditleri aldığını belirtti.

Geçtiğimiz gün, evinin yakınındaki camiden kendisi için sela okunduğunu öğrenen Tuğçe Emir, büyük bir panik yaşadı. Hemen polise başvurarak şikayetçi oldu. Emir, eski eşinin kendisine sürekli tehditlerde bulunduğunu ve hakaret ettiğini ifade ederek, "Sürekli ölüm tehditleri alıyordum. Cimer’e ve polise şikayetlerde bulundum ama bir sonuç alamadım. Madde bağımlısı olduğu için insanlar korkuyordu" diyerek kanıt sunamadığını söyledi.

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"İKİNDİYE KADAR BİR ŞEY Mİ YAPACAK DİYE KORKTUM"

Tuğçe Emir, adının camide sela okutulmasıyla ilgili bilgi aldıktan sonra büyük bir panik yaşadığını açıkladı. Emir, "En son bir işimi halletmek için dışarıdaydım. Telefonum sürekli çaldı ve herkes ağlıyordu. Ne olduğunu öğrenmeye çalıştığımda eski eşimin camide benim için sela okutttuğunu öğrendim. Sela okunduğunda çok korktum çünkü ‘ikindi vakti Hürriyet Camisi’nde kaldırılacak’ denildi. Bu nedenle ikindiye kadar bir şey yapabilir mi diye endişelendim. Sürekli tehdit mesajları alıyordum ve telefonumda bu tehditlere dair ses kayıtları da mevcut" şeklinde konuştu.

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3 AYLIK UZAKLAŞTIRMA KARARI

Zafer K. ile 6 yıl süren evliliğinden bir çocuk sahibi olduğunu belirten Tuğçe Emir, "1,5 yıl önce, şiddetli geçimsizlik ve eşimin madde bağımlılığı nedeniyle ayrıldık. Çocuğumu alıp ailemin yanına döndüm. Evlilik sırasında şiddet de gördüm ama çocuğum küçük olduğu için o dönemde şikayetçi olmamıştım. Ancak, camide adım için sela okutulmasının ardından polise başvurarak şikayette bulundum. Polis merkezinde tutanak tutuldu ve Aile İçi Şiddet Büro Amirliği’ne yönlendirildim. Orada ifademi verdim ve şikayetçi oldum. Şu anda elimde 3 aylık uzaklaştırma kararı bulunuyor çünkü sürekli hakaret ve ölüm tehditleri alıyordum" dedi.

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