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Ölümlere neden olan scooterda bebeğini taşıdı! 1'i bebek 3 kişi yolculuk etti

Son dönemde yaşanan scooter kazaları ocaklara ateş düşürmeye devam ederken, Antalya'da iki gencin, Adana'da bir öğretmenin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan scooterla bu kez bir annenin bebeğini taşıması görenleri hayrete düşürdü.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 12:18
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Ölümlere neden olan scooterda bebeğini taşıdı! 1'i bebek 3 kişi yolculuk etti

Ölümlere neden olan scooterda bebeğini taşıdı! 1'i bebek 3 kişi yolculuk etti
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İHA
Ulaşım açısından kolaylık sağlayan scooterlar, son günlerde kullanımı bir hayli arttı. Bu nedenle meydana gelen kazalarda en son Antalya’da iki genç hayatını kaybederken, bir süre önce de Adana’da bir beden eğitimi öğretmeni hayatını kaybetmişti. Adana’da daha önce bir hemşire ve iki genç scooter ile gezerken araç çarpması sonucu yaralanmıştı. 


KUCAĞINDA BEBEĞİYLE TRAFİKTE SEYİR ETTİ
Bütün bunlar yaşanmışken Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir anne ve babanın bebeklerini scooterla taşıdığı görüldü. Tek kişilik scooterda anne-baba ve bebeğin hiçbir önlem almadan trafikte seyir etmesi görenleri hayrete düşürdü. Anne bebeğini kucağında trafiğin en yoğun olduğu Şehitler Bulvarında scooterle gezdirdi. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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