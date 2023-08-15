-Ölümleri ile de topluma örnek olurlar.

Temmuz ayının son günlerinde İstanbul’da iş yerinde fenalaşan TV100 Kurgu Şefi Serpil Yıldırım hastaneye kaldırıldı.

5 gün önce ‘beyin ölümü’ gerçekleşince 15 gün verdiği hayatta kalma mücadelesini kaybetti.

Ağabeyi Zeki Yıldırım dedi ki;

"Organlarını bağışladığını bilmiyorduk. Doktorlar, beyin ölümünün gerçekleştiğini bize söylediklerinde, 'Organlarını bağışlamak ister misiniz?' diye sordular. Üç kardeş prensip olarak 'Evet' dedik.

İşlemler sırasında ortaya çıktı ki kardeşimiz arkadaşları ile gidip organlarını bağışlamış.

Bize sadece imza atmak kaldı. İnsanlara can oldu, birilerine nefes oldu. Birilerinin hayatı devam ediyor. Kardeşim birilerinde yaşıyor.

İlk etapta organları 7 kişiye gönderildi. Ama nakil olan kişileri söylemiyorlar. Onların vücudunda tekrar hayat buldu. Biz de bununla teselli buluyoruz. Mekanı cennet olsun…"

Ruhu şad olsun…

2020 yılında Manisa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Hakan Tankaya'nın bağışlanan organları, nakil bekleyen 6 hasta için yaşam kaynağı olmuştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde gazetecilik yaparken “Efe” lakabıyla tanınan Tankaya, Anadolu Basını Özendirme Yarışması’nda, ‘Yüz nakli için umutlu bekleyiş’ haberiyle birincilik ödülüne layık görülmüştü.

Ruhu şad olsun…

12 Nisan 2019’de Denizli İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Berna Öztürk ile Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ortak basın toplantısı yapmışlardı.

“‘Her Bağış Yeni Bir Hayat” projesi kampanyasına katılan tüm gazeteciler organ bağışı yapmışlardır.

Başkan Osman Nuri Boyacı şunları söylemişti:

“Denizli Gazeteciler Cemiyeti olarak bu kampanyaya bizler de destek vermek istedik. Organ bekleyen bir çok insanımız var. Yaşamlarımızı yitirdikten sonra başka bir bedende yaşayabilmek gerçekten çok önemli bir duyarlılık diye düşünüyorum…”

Teşekkürler başkanım…

Peki, kimler organ bağışı yapabilir?

Dr. Öztürk şu bilgiyi vermişti:

“18 yaşını aşmış, akli dengesi yerinde olan, herkes Sağlık Bakanlığı’na başvurarak organ bağışında bulunabilir.”

24 Ocak 2023 tarihi itibarıyla Türkiye' de;

*22 bin 775 hasta böbrek,

*2 bin 376 hasta karaciğer,

*Bin 290 hasta kalp,

*157 hasta akciğer,

*285 hasta pankreas,

*8 hasta böbrek-pankreas,

*2 hasta kalp kapağı,

*1 hasta ince bağırsak,

Toplamda ise 26 bin 894 hasta organ nakli için sıra bekliyor.

Diyanet’in görüşü de 43 yıldır çok net.

“Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun, 3 Mart 1980 tarih ve 396/13 sayılı kararı ile organ nakli caizdir. Organ bağışının dini yönden sakıncası yoktur.”

Değerli okurlarım;

Bazı haberler ve yorumlar var ki gazeteciler tarafından halkın anayasal olarak haber alma hakkı çerçevesinde topluma örnek olur.

Gazetecinin topluma karşı sorumluluğu sadece haberlerin araştırılması, derlenmesi, aktarılması, yayımlanması ve yorumlanması değildir.

Bazı gazeteciler vardır ki;

-Ölümleri ile de topluma örnek olurlar.

Değerli okurlarım,

Türkiye'de ilk başarılı organ nakli 3 Kasım 1975 tarihinde Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafınca, anneden alınan bir böbreğin oğluna nakli ile gerçekleşti.

Canım hocam Prof. Dr. Haberal ile Günaydın Gazetesi muhabiri iken 12 Mart 1982’de bugün Başkent Üniversitesi olan Ankara Bahçelievler’deki Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfı'na tarafından kurulan ilk Hemodiyaliz Merkezi açılışında tanıştım.

İşte o günün nostalji fotoğrafı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kaya Kılıçturgay ve Prof. Dr. Haberal diyaliz makinesi başındalar.

Sağlıktan bahsetmişken sorumlu gazeteci olarak şu bilgiyi vereyim.

İzmir Güzelbahçe Balık Hali’ndeki Mutlu Kardeşler balıkçısının tezgâhından aldığımız midye dolmadan ailece zehirlendik.

İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer’e, Güzelbahçe Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce’ye ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya soruyorum:

-Midyelerin toplandığı yerler, dolma imalatçıları ve satıcılar denetleniyor mu?

-Toplama, imalat ve satış için uyulması zorunlu olan yasal mevzuat var mı?