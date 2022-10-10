Öldükten sonra dirilen hemşire öteki tarafta ilk kimi gördüğünü açıkladı

Haber3'te yer alan bilgilere göre, ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki hemşire Penny Wittbrodt, rahatsızlanmasının ardından solunum yetersizliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve solunum makinesine bağlandı. İddialara göre bu sırada talihsiz kadının yaşam fonksiyonları sona erdi ancak daha sonra yeniden hayata döndü.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Penny Wittbrodt, öldüğü iddia edilen zaman diliminde yaşadıklarını ilk kez anlattı. Penny, ruhunun bedenden ayrılması sonrasında parlak bir ışık gördüğünü ve ilk olarak büyükannesiyle karşılaştığını dile getirdi. Penny büyükannesinin kendisine "Sakin kalmalısın" dediğini öne sürdü.

Hemşire Penny daha sonra dünyada yaşadığı acılar nedeniyle tanrıya sitemde bulunduğunu ve hiç beklemediği bir durum yaşadığını ifade etti.

Penny ayrıca gökyüzünden gelen bir sesle de konuştuğunu öne sürdü. Penny, "Ruhum bedenden ayrıldı ve öldüğümde tanrının sesini duydum. Ona, dünyada çektiğim acılar için sitem ettim. O ise bana dünyada çektiğim acıların, öldüğümde mükafatlandırılacağını söyledi" ifadelerini kullandı.