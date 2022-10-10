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Öldükten sonra dirilen hemşire öteki tarafta ilk kimi gördüğünü açıkladı

ABD'de öldükten sonra dirildiğini iddia eden Penny Wittbrodt adlı hemşirenin anlattıkları tüyler ürpertti. Penny, ruhunun bedenden ayrılması sonrasında parlak bir ışık gördüğünü ve ilk olarak büyükannesiyle karşılaştığını dile getirdi.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 10:56
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Anlattıkları tüyleri diken diken etti. Öldükten sonra dirilen hemşire öteki tarafta ilk kimi gördüğünü açıkladı

Öldükten sonra dirilen hemşire öteki tarafta ilk kimi gördüğünü açıkladı
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Haber3'te yer alan bilgilere göre, ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan 52 yaşındaki hemşire Penny Wittbrodt, rahatsızlanmasının ardından solunum yetersizliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve solunum makinesine bağlandı. İddialara göre bu sırada talihsiz kadının yaşam fonksiyonları sona erdi ancak daha sonra yeniden hayata döndü.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Penny Wittbrodt, öldüğü iddia edilen zaman diliminde yaşadıklarını ilk kez anlattı. Penny, ruhunun bedenden ayrılması sonrasında parlak bir ışık gördüğünü ve ilk olarak büyükannesiyle karşılaştığını dile getirdi. Penny büyükannesinin kendisine "Sakin kalmalısın" dediğini öne sürdü.

Hemşire Penny daha sonra dünyada yaşadığı acılar nedeniyle tanrıya sitemde bulunduğunu ve hiç beklemediği bir durum yaşadığını ifade etti. 

Penny ayrıca gökyüzünden gelen bir sesle de konuştuğunu öne sürdü. Penny, "Ruhum bedenden ayrıldı ve öldüğümde tanrının sesini duydum. Ona, dünyada çektiğim acılar için sitem ettim. O ise bana dünyada çektiğim acıların, öldüğümde mükafatlandırılacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

 

 

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türker
10.10.2022 11:18
yalan, dünyada çektiğim acıların, öldüğümde mükafatlandırılacak diyor mükafatlanması için müslüman olması şart. bu olsa olsa diyaloğcu görüş, ılımlıların görüşü olur.  
 
Levent KILIÇ
10.10.2022 11:03
Hikayenin geri kalan kısmını merak edenler beklemesinler. Çünkü uyandırmışlar. Yani yok.  
 
Cemil
10.10.2022 11:01
Palavra. Palavra  
 
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