Olympiakos şaşkın: Bedelini ödedik

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Olympiakos şaşkın: Bedelini ödedik
Fenerbahçe karşısında 3-2 kazanmasına rağmen 3-0'lık avantajını koruyamayan Olympiakos'ta büyük üzüntü var.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Olympiakos'ta, Kadıköy'de oynanacak rövanş maçı için tedirginlik hakim. Yaptıkları hataların bedelini ödediklerini ve maçın 3-0'dan 3-2'ye geldiğini söyleyen Chiquinho, şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutlu değiliz çünkü bugün gol yemek istemiyorduk ama bazı hatalar yaptık ve bunun bedelini ödedik, tıpkı onların da bazı hatalar yapıp üç gol yemesi gibi. Şimdi sadece bir sonraki maçı bekleyeceğiz, bir süre dinleneceğiz ve Türkiye'de tekrar görüşeceğiz."

Teknik direktör Jose Luis Mendilibar ise şöyle konuştu:

"3-0 öndeydik ve tur atladığımızı düşünüyorduk. Şimdi 2. maçta tur atlamak için mücadele etmemiz gerekiyor. Sanırım penaltı bizi etkiledi. Çok iyiydik, kontrol bizdeydi. Pozisyon vermeden tehlikeler yaratıyorduk. Penaltıdan itibaren rakip tehdit etmeye başladı. Tur atlamak için aynı şansa sahibiz, belki biraz daha avantajlıyız. Ferençvaros ve Maccabi'ye karşı oynadığımız gibi oynayacağız."

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