Olympiakos Fenerbahçe maçında 35 yıllık tesadüf. Tarih tekerrür eder mi?

Fenerbahçe bu akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ilk maçında Olympiakos'a 3-2 yenildi.
Karşılaşmada 3-0 geriye düşen Sarı-Lacivertliler 2 gol bulup 18 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak rövanş için umutlandı.
Bu maçta alınan 3-2'lik skor bizleri tam 35 yıl öncesine, 1989 yılına götürdü.
Fenerbahçe; 1989 yılında Olympiakos ile 3 gün içerisinde 2 maç yapmış,
Pire'deki karşılaşmayı bugünkü gibi 3-2 kaybeden Sarı-Lacivertli ekip Kadıköy'de oynanan rövanşı 4-2 kazanmıştı.
Tarih tekerrür eder mi? 1 hafta sonra hep birlikte göreceğiz. Temennimiz etmesi yönünde.
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