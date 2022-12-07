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  • AKP sözcüsü Ömer Çelik'ten tarikat liderinin 6 yaşındaki kızının evliliğine dair açıklama

AKP sözcüsü Ömer Çelik'ten tarikat liderinin 6 yaşındaki kızının evliliğine dair açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 23:55
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Ömer Çelik. Çocukların istismarı affedilmeyecek lanetli bir suçtur

AKP sözcüsü Ömer Çelik'ten tarikat liderinin 6 yaşındaki kızının evliliğine dair açıklama
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AKP Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Basın yayın organlarında bir çocuğun 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri çok yakından takip ediyoruz. Çocukların istismarını lanetliyoruz. Çocukların istismar edilmesi asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur.

Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz. Mağdur her kimse yanındayız; suçlu her kimse karşısındayız. Devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararının gözetileceğine eminiz. Hukuki süreci en yakın şekilde takip edeceğiz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız da konuyla ilgili açıklama yapmış, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya müdahil olmuştur.

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