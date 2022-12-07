7 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İYİ Parti lideri Meral Akşener’den Türkiye'yi ayağa kaldıran çocuk istismarına çok sert tepki

İYİ Parti lideri Meral Akşener’den Türkiye'yi ayağa kaldıran çocuk istismarına çok sert tepki

Türkiye’yi ayağa kaldıran tarikat lideri kızını altı yaşındayken evlendirme skandalına İYİ Parti lideri Meral Akşener’den sert tepki geldi…

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 22:24
Takip Et

Tarikat liderinin kızını 6 yaşındayken evlendirdiği ortaya çıkmıştı. Meral Akşener’den çok sert tepki

İYİ Parti lideri Meral Akşener’den Türkiye'yi ayağa kaldıran çocuk istismarına çok sert tepki
+
Aa
-

Gazeteci Timur Soykan'ın haberiyle İsmailağa Cemaati’nin önemli isimlerinden ve Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını henüz 6 yaşındayken 29 yaşında bir adamla evlendirdiği ve yaşanan cinsel istismar skandalı ortaya çıkmıştı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal bir tepki de İYİ Parti lideri Meral Akşener’den geldi.

"BU ALÇAKLIĞIN ÖRTBAS EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener mesajında; "Dini bir cemaatin kisvesi altında, 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar; Büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür! Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz! Evlatlarımızı tüm kirli ellerden her daim koruyacağız!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
1
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿İki komşudan Türkiye'yi devre dışı bırakacak plan. Yunanistan ve Bulgaristan boğazlara alternatif proje için masaya döndü
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
2
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
3
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Okan Buruk'tan flaş sözler: Neden çok üzüldüğünü açıkladı
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
4
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Büşra Pekin'in değişimindeki sır ortaya çıktı. Estetik değil bant etkisi
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
5
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
﻿Kanal İstanbul Şahan Gökbakar’ın projesi çıktı: En absürt diye düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor
﻿İsmailağa şeyhinin 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğramıştı
6
﻿İsmailağa şeyhinin 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğramıştı
﻿İsmailağa şeyhinin 6 yaşında evlendirilen kız çocuğunun gelinlikli fotoğrafı ortaya çıktı. Cinsel istismara uğramıştı
﻿ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik
7
﻿ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik
﻿ABD Ukrayna'yı uyardı. Silahları bunun için vermedik
﻿Sırbistan Savunma Bakanı: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli
﻿Sırbistan Savunma Bakanı: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli
﻿Sırbistan Savunma Bakanı: Bir kıvılcım her şeyi tutuşturmak için yeterli
﻿2023 Formula 1'de 6 kez sprint yarışı yapılacak
﻿2023 Formula 1'de 6 kez sprint yarışı yapılacak
﻿2023 Formula 1'de 6 kez sprint yarışı yapılacak
﻿Ayvacık açıklarında 6 kaçak göçmen yakalandı
﻿Ayvacık açıklarında 6 kaçak göçmen yakalandı
﻿Ayvacık açıklarında 6 kaçak göçmen yakalandı
﻿İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı
﻿İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı
﻿İngiltere Başbakanı Sunak'tan grev kararı alan sendikalara sert karşılık uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.