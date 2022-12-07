İYİ Parti lideri Meral Akşener’den Türkiye'yi ayağa kaldıran çocuk istismarına çok sert tepki

Gazeteci Timur Soykan'ın haberiyle İsmailağa Cemaati’nin önemli isimlerinden ve Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını henüz 6 yaşındayken 29 yaşında bir adamla evlendirdiği ve yaşanan cinsel istismar skandalı ortaya çıkmıştı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandal bir tepki de İYİ Parti lideri Meral Akşener’den geldi.

"BU ALÇAKLIĞIN ÖRTBAS EDİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener mesajında; "Dini bir cemaatin kisvesi altında, 6 yaşındaki küçücük bir çocuğumuza yaşatılanlar; Büyük bir sapkınlıktır, çürümüşlüktür ve düpedüz tecavüzdür! Bu alçaklığın örtbas edilmesine asla izin vermeyeceğiz! Evlatlarımızı tüm kirli ellerden her daim koruyacağız!" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: