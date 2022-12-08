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  • 6 yaşında kızını evlendiren Tarikat Şeyhiyle AKP'li başkanın fotoğrafı ortaya çıktı

6 yaşında kızını evlendiren Tarikat Şeyhiyle AKP'li başkanın fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye, 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi skandalıyla sarsıldı. Skandalın ardından AKP Ataşehir İlçe Başkanı İsmail Erdem'in 6 yaşındaki H.K.G.'yi evlendiren Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile fotoğrafları ortaya çıktı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 11:40
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6 yaşındaki kızını 'evlendirmişti'. Tarikat lideriyle AKP'li başkanın fotoğrafları ortaya çıktı

6 yaşında kızını evlendiren Tarikat Şeyhiyle AKP'li başkanın fotoğrafı ortaya çıktı
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İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi henüz altı yaşında imam nikahıyla evlendirdiği ve çocuğun her gün cinsel istismara uğradığının ortaya çıkmasının ardından tartışmalar sürüyor. 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden 6 yaşındaki H.K.G.'yi 'evlendirdiği' ortaya çıkan Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile  AKP'li ilçe başkanının fotoğrafını paylaştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP Ataşehir İlçe Başkanı ve eski Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'in 6 yaşındaki H.K.G.'nin 29 yaşındaki Kadir İstekli ile 'evlendiren' Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'i makamında ağırladığı fotoğrafları paylaştı.

Kaftancıoğlu paylaşımında “İktidarda fotoroman çekmeye meraklı bir kişi var zannediyorduk! Belediye başkanıyken çocuk istismarcılarına en büyük desteği veren, şimdi de AKP Ataşehir ilçe başkanı olan İsmail Erdem’i üzülerek ve utanarak takdimimdir” ifadelerine yer verdi.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle: 

 

NE OLMUŞTU?

BirGün yazarı Timur Soykan, 3 Aralık'taki "Karanlık dünya bir çocuğu yuttu: Tarikat karanlığında henüz 6 yaşında…" başlıklı yazısında, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiğini’, kadının çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığını yazmıştı. Yaşananlar, H.K.G.’nin şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Soykan, bugün BirGün'de yayınlanan "Utancın fotoğrafları" başlıklı yazısında da H.K.G.’nin çocuk yaşta gelinlik giydirildiği ve ‘nişan’ına ait dehşet verici fotoğrafları yayımladı.

Sosyal medyada tepki yağan olaya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yapmış ve davaya müdahil olunduğunu bildirmişti.

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1950
8.12.2022 12:13
Ülkeyi yöneten dostlarının sessizliği, neyi ifade ediyor? Sükut ikrardan gelirmiş  
 
Bilfem
8.12.2022 12:01
utanç verici islama zarar verici reddediyoruz  
 
Tekin Ertürk
8.12.2022 12:00
Herkesin yüce Kuran'ın özü olan Ahzab Suresinin 37. 50.ve 51. ayetlerinden başlayıp en az iki kez okumalı. Yüce Kuran engellemez.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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