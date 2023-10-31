'Ömer' dizisinin Vicdan'ından itiraf

Son dönemde 'Ömer' dizisinde canlandırdığı 'Vicdan' karakterindeki performansıyla dikkat çeken ve övgü alan Burcu Cavrar'ın Kun Magazine dergisi için objektif karşısına geçti.

“SINIRLARIMI DENEYİMLİYORUM”

Enerjisi ile çekimler esnasında ekibi de yükselten Cavrar, canlandırdığı Vicdan karakteriyle ilgili "Her karakterden Burcu olarak bir şeyler alıyorum, öğreniyorum. Sınırlarımı deneyimliyorum. Hiç tecrübe etmediklerimi çıkarmak muazzam bir haz veriyor. Karakterleri zaman zaman mentor olarak kullanıyorum kendime" dedi.