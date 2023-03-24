Ömer Faruk Beyaz Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Açıklama birinci ağızdan geldi

İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

Fenerbahçe altyapısında yetişen ve 2021 yazından Almanya’nın Stutgart takımına transfer olan Ömer Faruk Beyaz için flaş bir iddia ortaya atıldı. Almanya’da istediği hem Stuttgart’ta hem de kiralık olarak forma giydiği 1.FC Magdeburg’da istediği şansı yakalayamayan Ömer Faruk Beyaz’ın Fenerbahçe’ye dönmek istediği iddia edildi.

İddiaya göre Ömer Faruk Beyaz'ın Fenerbahçe'ye geri dönmek istediği ve menajerlerin, 19 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilere temasa geçtiği ifade edildi.

MENAJERİ YENİÇAĞ’A KONUŞTU

Ömer Faruk Beyaz’ın menajeri Mehmet Akif Eser konuyla ilgili Yeniçağ’a konuştu. Menajer Eser, Türk kamuoyunda kısa sürede yayılan haberlerin gerçeklik payı olmadığını ve böyle bir görüşmenin hiç yapılmadığını aktardı.

ÖMER FARUK BEYAZ KİMDİR

Ömer Faruk Beyaz, 29 Ağustos 2003 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ömer Faruk Beyaz futbol hayatına Fenerbahçe altyapısında başladı. 31 Ağustos 2019'da Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı. 16 Haziran 2020 tarihinde Trabzonspor'a karşı oynanan kupa maçının 87. dakikasında Garry Rodrigues'in yerine oyuna girerek Fenarbahçe forması ile ilk resmi maçına çıktı. 12 Temmuz 2020 tarihinde Sivasspor ile oynanan lig maçında Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de yer aldı. Aynı zamanda Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu. 2021 yılında Fenerbahçe ile sözleşmesini uzatmayan Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga takımlarından Stuttgart ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 2022'de Bundesliga 2 temsilcisi Magdeburg'a kiralandı. Ancak yeni takımında fiziksel olarak yeterli görülmeyen Beyaz, rezerv takıma gönderildi. 19 yaşındaki futbolcunun burada kiralık sözleşmesini sonlandırıldı ve Beyaz, Stuttgart'a geri döndü.