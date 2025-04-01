Ömer Hayyam 1000 sene önceden bugüne ne de güzel şeyler söylemiş

Bugün benim doğum günüm.

Şiiri de çok severim.

İyi yazdığımı söyleyemem ya, iyi şiir okuduğum söylenir.

*

Bayrımın birinci günü Ömer Hayyam’a ait bir şiir ilişti gözüme.

Önce, baştan bir kere okudum.

İçindeki anlatılmak isteneni anlamaya çalıştım ya, sonra şiirin sonlarına doğru ilerleyip giderken:

Yapılan onca kavganın…

İnsanoğlunun birbirine hayatı zindan etmenin…

“Alçak dağları ben yarattım” diyebilmenin, ne kadar boş şeyler olduğunu öğrendim ki önce kendime döndüm.

“Kendini kaybetme haddini bil. Sonunda sen de göçüp gideceksin. Giderken, ‘Benden sonra tufan olsun fark etmez’ diyecek, kendinden nefret ettireceksin”.

Ya da:

“Benden sonra da güzel şeyler yaşansın!” diyecek, geriye güzel şeyler bırakıp, ölümsüz kalmanı sağlayacaksın.

“Tercih senin!” dedim kendime.

Ve ben, o şiirden cidden etkilendiğim için sizinle de paylaşmak istedim.

*

Ne demiş Ömer Hayyam?

“Gün gelir...

Hırsızlar zengin...

Metresler eş...

Serseriler adam olur...

Odundan kapı, taştan köşk olur...” demiş.

*

Öyle değil mi?

Gün geldi hırsızlar zengin olmadı mı?

Ya da metresler eş.

Gün geldi serseriler adam oldu da mekanlarını değiştirmediler mi?

Ve gün gelip de “Çivisi çıkmadı mı dünyanın” ne dersiniz?

*

Hayyam’ın:

“Konuşamayanlar hatip…

Şifa veremeyenler tabip…

Yazamayanlar kâtip olur” dediği gibi bunları da görmedik mi?

Gördük elbette.

*

Ömer Hayyam, daha sonra rüzgârın ters eseceğini o kadar güzel anlatmış ki:

Adam bütün bunları bin yıl önce yaşamış be kardeşim.

Hem de öyle yaşamış ki… bilgece:

“Ama yine öyle bir gün gelir ki...

İşler ters döner.

Aldatan, bir gün sadakat için...

Çalan, bir gün adalet için...

Döven, bir gün şefkat için yalvarır...” demiş.

*

En çok de hangisinden etkilendim biliyor musunuz?

İçinde ‘Piyon’u barındıran şu dizelerinden etkilendim.

“‘Piyon’ deyip geçme, gün gelir şâh olur.

Şâha da fazla güvenme…

O da gün gelir mat olur.” demiş, Ömer Hayyam.

*

Allah aşkına, Ömer Hayyam, ta bin yıl öncesinden neler neler söylemiş.

Meğer o yıllarda da neler oluyormuş baksanıza:

“İnsan yaratıcısına bile nankör iken…

Sana vefalı mı olur?

Oluruna bırak her şeyi

Bak göreceksin neler neler olur!..” demiş de işlerin bir şekilde hallolabileceğini söylemeye çalışmış

*

“Bahar biter kış olur.

Gün biter gece olur.

Söz biter sükût olur” demiş Hayyam

Hatta:

“Zenginlerde metelik,

Güzellerde cemâl,

Güçlülerde kuvvet kalmaz olur...” diyerek, her güzel şeyin bir sonu olduğunu…

Hayaller kaybolur...

Ümitler yok olur,” diye anlatmış.

*

Hayat bazen

Boş olur, saçma olur…

Çekilmez olur, yalan olur, demiş.

Gün gelir ki sen bakmazken

Bir bakarsın her şey hallolur...

Ve

Öyle bir gün gelir ki:

Hayat biter son olur...

Gün artık -senin için- gelmez olur... demiş ve bitirivermiş şiirini.

*

Ne dersiniz?

“Dünyayı kendimize ve etrafımıza zehir etmesek,” diyorum.

“Değmez” diyorum

Başka da bir şey demiyorum!