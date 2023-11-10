Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı baba olduktan sonra yaşadıklarını anlattı

Star TV’de yayınlanan Ömer dizisinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı baba olduktan sonra yaşadıklarını ilk kez anlattı.

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı baba olduktan sonra yaşadıklarını anlattı

'Ömer' dizisinde oynayan Selahattin Paşalı, Nişantaşı'nda görüntülendi.

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Lara Paşalı'yla evlenen Leyla Pera adında kızı olan oyuncu, "Sektör yoğun geçiyor. Şimdi sadece Ömer var... 'Pera Palas'ta Gece Yarısı'da vardı. 'Ömer' iyi gidiyor. Seyirci de bizi bırakmıyor" dedi.

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Snob Magazin’de yer alan habere göre; Dizi sürelerinin uzun olmasıyla ilgili Paşalı "Bence de çok uzun" dedi.

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Baba olduktan sonra çocuğuyla çok vakit geçiremediğini belirten oyuncu, "Hayatta dengeler var. Şimdi anne o yükü alıyor, ben eve para getirmeye çalışıyorum. Benim de evde olacağım vakitler gelecek. Ben işe gittiğim için başka odada yatıyorum" diye konuştu.

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