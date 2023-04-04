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  • 'Ömer' dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'dan eşine romantik kutlama. "Bu nasıl aşk..."

'Ömer' dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'dan eşine romantik kutlama. "Bu nasıl aşk..."

Ömer dizisindeki performansıyla gündemden düşmeyen Selahattin Paşalı, eşiyle de oldukça konuşuluyor. Başarılı oyuncu, bakanın bir daha baktığı eşi Lara Paşalı'nın doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı, sosyal medyadan beğeni yağdı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 17:25
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"Bu nasıl aşk..." 'Ömer' dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'dan eşine romantik kutlama

'Ömer' dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı'dan eşine romantik kutlama. ''Bu nasıl aşk...''
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Yakın zamanda kız babası olan 'Ömer' dizisinin yıldızı Selahattin Paşalı sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutladı. Ünlü oyuncu eşine olan aşkıyla görenleri hayran bıraktı.

Sakin yaşantısının aksine her paylaşımı gündem olan Selahattin Paşalı, eşi ve kızının annesi Lara Paşalı'nın doğum gününü bir paylaşımla kutladı.

3 fotoğraflık bir seri yapan oyuncu paylaşımına, "Happy Birthday Mommyy! We love you" notunu düştü.

Çiftin, kızlarına Pera ismini koydukları öğrenildi. Lara Paşalı kızlarının yüzünü henüz göstermese de sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

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