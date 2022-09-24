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Ömür Gedik 'işe yarar mı' diye sordu. Et yiyen erkeklerle ilişkiye girmeyin

Hayvan hakları kuruluşu PETA, et yiyen erkeklerin gezegene ciddi zararlar verdiğini ve bunu engellemek adına kadınların et yiyen erkek arkadaşlarına ilişki grevi uygulayarak onları bu 'kötü huylarından' vazgeçirmelerini istedi. HAYTAP kurucusu Ömür Gedik de bu ilginç talebi sosyal medya hesabına taşımakta gecikmedi.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 01:18
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Ömür Gedik PETA'nın ilişki açıklamasını hemcinslerine 'işe yarar mı' diye sordu

Ömür Gedik 'işe yarar mı' diye sordu. Et yiyen erkeklerle ilişkiye girmeyin
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PETA Almanya, Plos One dergisinde yer alan ve erkeklerin, ağırlıklı olarak daha yüksek et tüketimi nedeniyle kadınlara göre yüzde 41 daha fazla sera gazı emisyonundan sorumlu olduğunu tespit eden araştırmaya atıfta bulundu.

Hayvan hakları örgütü, “et yiyen tüm erkekler için seks yasağı” talep ederken, kadınları “dünyayı kurtarmak için seks grevine gitmeye” çağırdı.

BİLİMSEL KANITLAR VAR

Gruptan yapılan açıklamada, “Artık toksik erkekliğin iklime de zarar verdiğine dair bilimsel kanıtlar var. Bu nedenle erkekler için yüzde 41 oranında yüksek bir et vergisi uygun olacaktır. Et yiyen tüm erkekler için seks veya üreme yasağı da bu bağlamda önemli olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

ÖMÜR GEDİK HEMCİNSLERİNE SORDU

HAYTAP kurucusu Ömür Gedik de PETA'nın bu ilginç talebini sosyal medya hesabına taşıdı ve hemcinslerine şu soruyu sordu:

"PETA kadınlara diyor ki, dünyayı kurtarmak için et yiyen erkeklerle ilişkiye girmeyi bırakın... İşe yarar mı sizce?"

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