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Ferhat Göçer. Ömür ile aynı evde yaşıyorsanız ikinci sınıf varlıksınız

Fatih Altaylı ile Bire Bir' programının yeni bölümündeki konuklarından biri de Ferhat Göçer oldu. Uzun yıllardır yazar ve hayvan sever Ömür Gedik ile aşk yaşayan Göçer, "30'dan fazla kedimiz var. 14'ü evimizde yaşıyor.'' dedi

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 12:30
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Ferhat Göçer 13 yıldır beraber yaşadığı Ömür Gedik ile olan ilişkisini anlattı

Ferhat Göçer. Ömür ile aynı evde yaşıyorsanız ikinci sınıf varlıksınız
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'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in dün akşamki programına müzisyen Ferhat Göçer, oyuncu Bade İşçil ve Emrah Kaman ile şef Esen Hünal konuk oldu. Programın ilk bölümünde Ferhat Göçer merak edilenlerini anlattı.

"DOKTORLUKTAN VAZGEÇMEDİM"
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden mezun olan Ferhat Göçer, müzik yolculuğu sırasında doktorluk mesleğinden vazgeçmediğini söyledi. Göçer, "25 yıl hekimlik yaptım, emekli oldum. Genel cerrahi uzmanıydım. Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde çalıştım" dedi.

"30'DAN FAZLA KEDİMİZ VAR.EVDE İKİNCİ SINIF VARLIKSINIZ''

Uzun yıllardır gazeteci ve hayvan sever kimliğiyle tanınan Ömür Gedik ile aşk yaşayan müzisyen, "30'dan fazla kedimiz var. 14'ü evimizde yaşıyor. Ömür ile yaşadığınız zaman siz zaten ikinci sınıf varlıksınız. Ben de hayvan severim bundan rahatsızlık duymadım. Zaman zaman 'Ömür tamam' dediğim noktalar olmuştur ama hoşuma gidiyor. Dünyada hayvanlara karşı zulüm edenleri görünce Ömür Gedik gibi insanların var olmasından dolayı çok mutlu oluyorum.'' diyerek sözlerine şöyle devam etti.

''ÖMÜR'DEN FIRÇA YİYORUM...''

''Çok zorlandığım anlar tabii oluyor. (Gülüyor) Koltukların hepsi kediler tarafından işgal edilmiş durumda, izin istemek durumdasınız. Otururken ve kalkarken dikkat etmek zorundayım. Koltuğa sert oturdum mu yarım saat fırça yerim. (Gülüyor) 3 tane de köpeğimiz vardı ama hastalıklarından dolayı onları kaybettik. Köpek almaya cesaret edemiyorum, en son kaybettiğim köpeğimden sonra 2 ay kendime gelemedim. Kaybı korkunçtu"

Ferhat Göçer ayrıca, "Ömür, hayvana şiddet haberini duyunca eli ayağı titrer. Ben o sırada kenara çekilirim. Bir denge unsuru olması açısından sessizce izlemeye geçiyorum. Zaman zaman benimle de çatıştığı yanlar oluyor. Mesela çok yakından tanıdığım siyasi, yönetici veya rektör birden bire bir şey ile ortaya çıkıyor ve Ömür ile karşı karşıya geliyor. Ben o zaman kenara çekiliyorum. Benim kendi ilişkimin zarar göreceğini düşünüp Ömür'e herhangi bir cümle söyleme cesaretine sahip olmuyorum" dedi.

 

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