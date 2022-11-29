Bugün salı motorine bakın ne geldi

Motorine günün ilk dakikasında saatler 24.01'i gösterdiğinde 82 kuruşluk bir indirimcik yapıldı.

82 kuruşluk indirimin gerçekleşmesiyle İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litresi 23 lira 09 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 23 lira 07 kuruşa, Ankara'da 23 lira 21 kuruşa, İzmir'de ise 23.29 kuruşa satılmaya başlandı.

İndirim yapılmayan İstanbul'un Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 20 lira 17 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 20 lira 16 kuruşa satılıyor. Benzin Ankara'da 20 lira 33 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 34 kuruştan depolara dolduruluyor.

Benzine yapılan indirim sonrası benzin ile motorin arasındaki fark İstanbul'un Avrupa Yakası mükayese edildiğinde 2 lira 91 kuruşa düştü. Yılbaşında motorin benzinden daha ucuzdu.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.