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Salı günü motorine bakın ne geliyor

Brent petrolün varil fiyatı düşmeye devam ederken, dünyanın bir çok ülkesinde benzin ve motorine indirim üstüne indirim yapılıyor. İndirimlerin pas geçtiği motorine 29 Kasım Salı gününden itibaren 82 kuruşluk bir indirim yapılacağı belirtildi.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 15:24
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Bir bindirim bir indirim devam ediyor. Salı günü motorine bakın ne geliyor.

Salı günü motorine bakın ne geliyor
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Brent petrol fiyatları düşmeye devam ediyor. Benzine yapılacak indirimciklerin pas geçtiği motorine pazartesi gece yarısından sonra saatler 24.01'i gösterdiğinde son dakika değişikliği yapılmazsa 82 kuruşluk bir indirim yapılacağı açıklandı.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litresi 23 lira 91 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 23 lira 89 kuruşa, Ankara'da 24 lira 03 kuruşa, İzmir'de ise 24.09 kuruşa satılıyor.

82 kuruşluk indirimin gerçekleşmesiyle İstanbul'un Anadolu Yakası'nda motorinin litresi 23 lira 09 kuruşa, Avrupa Yakası'nda 23 lira 07 kuruşa, Ankara'da 23 lira 21 kuruşa, İzmir'de ise 23.27 kuruşa satılacak.

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 20 lira 17 kuruşa, Avrupa Yakası'nda ise 20 lira 16 kuruşa satılıyor. Benzin Ankara'da 20 lira 33 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 34 kuruştan depolara dolduruluyor.

Benzine yapılacak indirim sonrası motorinle arasındaki fark İstanbul'un Avrupa Yakası mükayese edildiğinde 2 lira 91 kuruşa düşecek. Yılbaşında motorin benzinden daha ucuzdu. 

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.

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Daim
26.11.2022 16:40
Gelsin Sandık, Petrol Fiyatları Düşerken Zam Yapan ,Fiyat İndirmemek İçin Ellerinden Geleni Bırakmayan , Dünya Petrol Fiyatları Yükselirken Dakika Kaçırmadan Zam Yapanlar Gelsin Seçim Sandıkları…  
 
tekerrür, tekerrür.
26.11.2022 15:33
Rahmetli AZİZ NESİN in hikayelerini okudum zaten.  
 
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