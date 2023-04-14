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Yandaş Orhan Gencebay: Bazı ülkeler Erdoğan'ı yıkmak istiyor

Yeni şarkısı 'Canım Türkiye'm'e klip çeken Orhan Gencebay, "Art niyetli bazı ülkeler, kişiler başarılarımızdan çok rahatsız olarak, halkımızın oylarıyla göreve gelen Recep Tayyip Erdoğan yönetimini yıkmak için içimizde ve dışımızda her kötülüğü yapmaktadırlar" dedi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 10:36
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Yandaş Orhan Gencebay konuştu: Bazı ülkeler Erdoğan'ı yıkmak istiyor

Yandaş Orhan Gencebay: Bazı ülkeler Erdoğan'ı yıkmak istiyor
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Sanatçı Orhan Gencebay, yeni şarkısı 'Canım Türkiye'm'e klip çekti. Şarkısının Türkiye'nin seçimlere giderken çıkacağını söyleyen Orhan Gencebay, "Ülkemiz son dönemlerdeki kazanımlarıyla dünyanın en önemli ülkeleri arasına girdi. Fakat art niyetli bazı ülkeler, kişiler başarılarımızdan çok rahatsız oluyor" dedi. Gencebay, 14 Mayıs seçimlerinin sadece Türkiye değil dünya açısından da önemli olduğunu ifade etti. 

Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Orhan Gencebay, şunları söyledi:

"Ülkemiz son dönemlerdeki kazanımlarıyla dünyanın en önemli ülkeleri arasına girmiştir ve daha da ötelere gidecektir. Bu kazanımlarda, başarılarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve mesai arkadaşlarının çok büyük rolü vardır. Fakat art niyetli bazı ülkeler, kişiler başarılarımızdan çok rahatsız olarak, halkımızın oylarıyla göreve gelen Recep Tayyip Erdoğan yönetimini yıkmak için içimizde ve dışımızda her kötülüğü yapmaktadırlar. Aslında gayeleri R.T.E.'yi yıkmak değil, Türkiye'mizin önünü kesmektir. Çok daha önceki dönemlerde olduğu gibi ülkemizi kendi istedikleri gibi yönetmek, itaat ettirmektir. Fakat ülkemiz artık bunları aşmıştır. Canım Türkiye'm çok güçlü ve büyük ülkedir. Fransız tarihçiler "Allah Türkleri dünyaya adaleti yerine getirsin diye göndermiştir" demişlerdi, Alman tarihçiler ise "Türkleri tarihten çıkar tarih kalmaz" demişlerdi. Özetle konu Türkiye'mizin bekası, geleceğidir. Herkes şunu unutmamalıdır ki; Türkiye her ne yaparsa yapsın insan haklarına, değerlerine saygılı, bağlı olarak yapacaktır. Hiçbir zaman emperyalist sömürücü olmayacaktır. Ülkeme olan inancımı ve sevgimi 'Canım Türkiye'm' şarkısıyla anlatmaya çalıştım. Klibin giriş bölümüne de 'Cumhuriyetimizin 100. yılına armağanımdır' diye yazdım. Atamız'ın izinde büyük idealleri gerçekleştirme yolunda olan ülkemizin yolu hep açık olacaktır."

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