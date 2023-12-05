Onları bulaşık makinesinde kesinlikle yıkamayın

Hangi malzemeyi bulaşık makinesinde yıkamalı, hangisi yıkamamalı biliyor musunuz?. İşte ayrıntılar…
NELERİ YIKAYABİLİRİZ?
Bulaşık makinesi bu eşyaları zedeler ve kırılmalarına neden olabilir.
Yapışmaz tencere, tavalar
Çünkü makine zamanla kaplamayı bozar ve pul pul dökülmelere yol açar. Yapışmaz yüzeyin bozulmasına yol açar.
Bıçaklar
Bulaşık makinesi ve deterjanlar, bıçaklarda korozyona neden olarak körelmelerine neden olur.
Tahta aksamlı gereçler
Tahta kaşık, oklava, kesme tahtası gibi malzemeler suyu ve deterjanı emebildikleri için makinede yıkanması uygun olmaz. Ayrıca tahta eşyalar makinede bakterileri içine çeker.
Teflon malzemeler
Teflon tava, tencere gibi ürünler makineye girdiğinde kolayca çizilir. Bu da yiyeceklerin sağlıklı bir şekilde pişmesini engeller.
Kristal ürünler
Kristal malzemeler, yüksek sıcaklık ve deterjanlardan etkilenir.
Döküm Tava
Döküm demir üzerinde yapışmaz yüzey oluşturmak çok uzun zaman alır. Bulaşık deterjanları ise onu soyar ve zamanla paslanmalarına neden olur.
Antika eşyalar
Üfleme cam, antika, biblo gibi hassas eşyalar, kesinlikle elde yıkanmalıdır.
Düdüklü Tencere Kapakları
Küçük gıda parçaları ve deterjan, düdüklü tencere kapaklarının emniyet valflerinde birikebileceği için, bu ürünler de makineye atılmamalı.
Plastik ürünler
Alüminyum gereçler
Alüminyum malzemeler, bulaşık makinesinde kararır veya soyulabilir.
Seramik malzemeler
Bulaşık makinesinin ısısı, plastik malzemeleri eritebilir ve parçalarını kırarak makinenin filtresine zarar verebilir.
NELERİ YIKAMALIYIZ?
Bulaşık süngerleri makinede yıkanarak daha iyi sterilize edebilir.
Granit Tavalar
Öncelikle granit ürünlerin kesinlikle tel ve metal ürünlerle temizlenmemesi gerektiğini unutmamalı. Granit tavalar bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olsa da, makinenin düşük sıcaklıkta olduğundan emin olunmalı
Porselen ve cam malzemeler
Tabaklar, kaseler, bardaklar, servis tabakları ve kupalar güvenli bir şekilde makinede yıkanabilir. Özellikle cam eşyaların birçoğunu makinede gönül rahatlığıyla yıkanabilir.
Silikon Ürünler
Silikon spatula, kaşık ve silikon kaplar, makinede yıkanabilen ürünler arasında.
Çelik tencere
Ancak çizilme ihtimalini önlemek için, diğer bulaşıklarla aralarında mesafe bırakmaya özen göstermeliyiz.
Aspiratör filtresi
Metal davlumbaz filtreleri başka bulaşıklar olmadan makinede yıkayabilir.
Bulaşık süngerleri