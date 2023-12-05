Altın Otu nelere iyi gelir

Altın otu adını altını andıran renginden ve dalından koparılıp kurutulmasına rağmen renginin solmamasından alıyor. Peki, Altın otu çiçeği nelere iyi geliyor?

Altın otu çiçeği besin içeriğiyle şifa deposu. Pek çok hastalığa iyi geliyor. Peki altın otu nedir? Altın otunun faydaları nelerdir? İşte altın otunun hastalıklara karşı etkileri

İçerisinde ki P vitamini ve diğer zengin mineraller sayesinde günlük yaşantıda tüketilen besinlerin karşılaşamadığı bazı eksikleri kapatmakta büyük faydası vardır. Altın otu; daha çok mide dostu oluşuyla, sindirimi kolaylaştırması, basura, eklem ağrılarına iyi gelmesi ile bilinen harika bir bitkidir. Altın otun özellikleri; Diüretik / idrar söktürücü, kabız yapıcı, gaz söktürücü, safra çıkarıcıdır. Altın otunun önerildiği hastalıklar ise; sarılık, karaciğer sirozu, nevralji, cinsi iktidarsızlık (impotensi), raşitizm, kulak çınlaması, kulağın ağır işitmesi, romatizma, siyatik, safrakesesi iltihabı ve kum, mesane ve böbreklerde iltihap, ağrılı idrar zorluğu, düşük tansiyon, kan tükürme, egzama.

Altın otu halk arasında güneş çiçeği olarak da bilinir. Bilimsel adı Helichrysum Arenarium ‘dur. Diğer bilinen isimleri; dalakotu, mayasılotu, helichrysum italicum, aspleniaceae’dir. Aktarlarda faydalı bir bitki olarak satılmasına rağmen, görüntüsü nedeniyle süs bitkisi olarak da yaygın kullanılır. Altın otundan, çay ve yağ üretilir. Bu yağ, başta kozmetik olmak üzere pek çok farklı alanda kullanılır. Altın otu genellikle kayalıkların etrafında yetişir, bu sebeple yüksek dağlarda çok sık görülür. Aslında Avrupa’da yetişen ve kökenleri Avrupa olan bir bitki olmasına rağmen Anadolu’da da yaygın olarak kullanılan, son yıllarda ülkemizde fazlasıyla rağbet gören bir bitki.



YARARLARI NELERDİR?



Vücuttan idrar çıkışı olması su kaybına sebep olur ve buna bağlı olarak da 1- 2 kilo kayıp yaşanabilir. Fakat bu kayıp kesinlikle kalıcı değil sadece bir yanılgıdır. Böbreklerde oluşan kum, taşların dökülmesinde, idrar yolu iltihaplarının giderilmesinde büyük fayda sağlar. Ayrıca mideye iyi gelerek gastrit gibi mide yanması oluşturan problemlere iyi gelir. Zaten altın otu ile ilgili araştırma yaptığınızda, karşılaştığınız ilk cümle “mide dostu” olacaktır. Bunlardan başka; hemoroit tedavisinde, safra ve pankreas salgısını artırmada, romatizma ve kireçlenme gibi ağrılarda da altın otunun belirgin yararları vardır. Ayrıca varis gibi problemlere de iyi gelmektedir. Altın otu yağı; egzama, siğil gibi vücuttaki yaralara sürüldüğünde büyük iyileşme görülmektedir. Yağ ayrıca kozmetik ürünü olarak kullanılır; cilt nemlendirmesi ve sıkılaştırması gibi özelliklerinden yararlanılır.

Altın otu prostat ve böbrek sorunları olanlar için harika bir bitkidir. Yoğun idrar söktürücü, idrar yolları düzenleyici etkisi bulunmaktadır. Böbrekler üzerinde büyük etkisi olduğu için insanlarda zayıflama çayı olduğuna dair bir algı da vardır. Bu algının asıl nedeni ise altın çayının, böbrekleri çalıştırarak idrar çıkışını arttırmasıdır.

Düzenli olarak altın otu çayı tüketiminin varis oluşumunu önlediği, var olan varislerin de görünümünü hafiflettiği düşünülmektedir.

Mide ekşimesi, yanması gibi problemlerin yanında gastrite iyi gelir. Mide özsuyunu artırır.

Sindirim sistemini ve bağırsak fonksiyonlarını düzenler.

Prostata iyi gelir.

Basur tedavisine yardımcıdır.

Böbrek dostudur. Bu organda oluşan taş, kum benzeri yapıların vücuttan atılmasını sağlar.

İyi bir idrar söktürücüdür.

Sağlıklı şekilde zayıflamak isteyenlere günde 2-3 fincan içebilirler.

Düzenli tüketildiğinde tokluk hissini artırır. Bu da yine zayıflamak isteyen kişiler için uygun bir özelliktir.

İdrar yolları enfeksiyonlarını önler.

Safra ve pankreas salgısını artırır.

Eklem ağrıları, kas ağrıları, romatizma ve kireçlenme gibi sağlık sorunlarına iyi gelir.

Vücuttaki iltihapların atılmasını sağladığı gibi oluşumunu da önler.

Sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmak isteyenlerin düzenli olarak içmesi gerekmektedir. Çünkü altın otu cildin hem sıkılaşmasını hem de nemlenmesini sağlar.