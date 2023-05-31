Z kuşağı bilmez eskiden burası Türkiye Cumhuriyeti idi. Türker Ertürk paylaştı

Emekli Amiral Türker Ertürk, Türkiye’nin sığınmacı ve kaçak sorununu iki haritayla özetledi.

Z kuşağı bilmez eskiden burası Türkiye Cumhuriyeti idi. Türker Ertürk paylaştı

Milyonlarca Suriyeli sığınmacının yanı sıra, başta Afganistan’dan gelmek üzere ülkeye doluşan kaçaklar Türkiye gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Twitter’dan paylaşım yapan Ertürk, “eski Türkiye” ile “yeni Türkiye”yi kıyaslayan iki haritayı paylaştı.

İki Türkiye haritası paylaşan emekli amiralin paylaştığı haritalarda, “Z kuşağı bilmez eskiden burası Türkiye Cumhuriyeti idi” ile “Şimdi Birlemiş Milletler mülteci kampı” yazıyor.

Türkiye’nin maruz bırakıldığı kasıtlı demografik değişimin daha iyi özetlenemediği yorumları yapılan paylaşım, binlerce beğeni aldı.

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